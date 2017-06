Van de ene naar de andere stad reizen, zonder dat je je hotelkamer uit hoeft te komen: dat kan wellicht in de toekomst.

Tenminste: als het aan student Brandan Siebrecht ligt. Hij bedacht het Hyperloop Hotel. Een innovatief hotelconcept waarbij je je in een luxe hotelkamer van A naar B verplaatst.

Musks Hyperloop

Siebrecht borduurt met het concept natuurlijk voort op het inmiddels veelbesproken idee dat Elon Musk bijna vier jaar geleden openbaar maakte. We hebben het over de Hyperloop: een supersnel transportmiddel waarmee je in theorie in een half uurtje van Leeuwarden naar Parijs kunt reizen. Het transportsysteem bestaat uit capsules (ook wel pods genoemd) die op kussens van lucht door een tunnel reizen. Doordat de pods ‘zweven’, ervaren ze weinig weerstand en kunnen enorme snelheden (zo’n 1220 kilometer per uur) worden behaald.

Hyperloop Hotel

Siebrecht is nu op het idee gekomen om in dertien Amerikaanse steden Hyperloop Hotels te bouwen die – zoals de naam al doet vermoeden – door een Hyperloop met elkaar verbonden zijn. Verder stelt hij voor om scheepscontainers om te bouwen tot luxe hotelkamers en deze door de Hyperloop-buizen te laten reizen. Hierdoor wordt het mogelijk om tussen deze dertien steden te reizen, zonder dat je daarbij je hotelkamer hoeft te verlaten.

Hindernissen

Het idee van Siebrecht is inmiddels bekroond. De student heeft er de Radical Innovation Award mee gewonnen. Of het Hyperloop Hotel ook echt werkelijkheid wordt, is de grote vraag. Er zijn nog wel wat technologische hindernissen te nemen. Daarnaast is er natuurlijk ook nog het kostenplaatje van het bouwen van dertien hotels en tussenliggend transportsysteem.

Interessant

Dat neemt echter niet weg dat het idee van Siebrecht interessant is. Want op citytrip is natuurlijk hartstikke leuk, maar het hart van grote steden bereiken, is vaak nog niet zo gemakkelijk. Zou het niet heerlijk zijn als je al tijdens de reis in vakantiestemming kunt komen, doordat je languit op je bed in je luxe hotelkamer kunt relaxen?

De Hyperloop is al sinds Musk het idee in 2013 opperde een hot thema. Bedrijven en studenten wereldwijd verkennen het idee op dit moment. Nederland loopt daarin enigszins voorop. Zo werd eerdere deze maand in ons kikkerlandje de eerste Hyperloop-testfaciliteit geopend. Deze faciliteit kan gebruikt worden om de technologie voor het futuristische transportsysteem te testen.