En daarmee hebben ze het wereldkampioenschap snelfietsen gewonnen!

De studenten reisden met hun ligfiets af naar de Nevada-woestijn om daar deel te nemen aan de World Human Powered Speed Challenge. Tijdens deze wedstrijd proberen topsporters met aerodynamische fietsen de hoogste snelheid neer te zetten. Atletes Lieke de Cock en Jennifer Breet namen daarbij plaats in de Velox 8, een hightech ligfiets die ontworpen is door studenten van de TU Delft. Het bleek een gouden combinatie te zijn: Lieke de Cock is erin geslaagd 120 km/u te rijden en heeft de wereldbeker in de wacht gesleept. Jennifer Breet werd tweede, met een snelheid van 117 km/u.

VU Amsterdam en TU Delft

Een prachtig resultaat, waar zowel door de topsporters als studenten keihard voor is gewerkt. “Onze atleten Lieke de Cock en Jennifer Breet zijn door studenten van de VU Amsterdam getraind als echte Olympische atleten met individuele trainingsschema’s, speciale voeding en zelfs virtual reality-ervaringen,” aldus teamleider Stephanie Wiechers. Ondertussen stortten studenten van de TU Delft zich op het ontwerp van Velox 8, waarbij ze met name probeerden de ligfiets zo aerodynamisch en klein mogelijk te maken. Ook is er een nieuw schakelsysteem ontworpen. “In een normale fiets beweegt je ketting wanneer je schakelt naar een andere versnelling,” legt Thijs Bon uit. “Maar bij ons bewegen juist de tandwielen. Dit zorgt ervoor dat de ketting altijd in een rechte lijn blijft, waardoor er minder wrijving is in de ketting dan bij een normale racefiets.”

Ideale omstandigheden

De nauwe samenwerking tussen de atleten en studenten van de TU Delft en VU Amsterdam heeft zijn vruchten afgeworpen. Uiteindelijk tikte De Cock een snelheid van 120 km/u aan. “Het is echt heel gaaf om zo snel te fietsen,” aldus De Cock. “Net alsof je over de weg heen vliegt. De omstandigheden hier in de Nevadawoestijn zijn ideaal voor hoge snelheden. We racen namelijk op een kaarsrechte weg van 10 kilometer lang en er is weinig luchtweerstand tegen de fiets vanwege de lage luchtdichtheid in het woestijngebied op 1300 meter hoogte. De gemiddelde snelheid over de laatste 200 meter telt. Dan gooi je alles eruit wat je hebt en focus je puur op snelheid. Voordat ik het wist, fietste ik harder dan ooit.”

De snelheden van De Cock en Breet komen in de buurt van het wereldrecord voor vrouwen. Dat record staat op de naam van de Franse Barbara Buatois. Zij behaalde ooit een snelheid van 121,8 km/u op de fiets. Overigens zijn de studenten van TU Delft en VU Amsterdam al wel eens dichter bij dat wereldrecord in de buurt geweest: in 2017 behaalde atlete Aniek Rooderkerken in de ligfiets van de studenten een snelheid van 121,5 km/u. Het leverde de studenten ook toen de wereldtitel op.