In 2029 zal planetoïde Apophis rakelings langs de aarde vliegen. De afstand tot de aardscheerder bedraagt dan ruim 30.000 kilometer. Studenten van het MIT willen graag een ruimtevaartuig in een baan om Apophis plaatsen.

De ruimtesonde moet in 2026 gelanceerd worden, waardoor het ruimtevaartuig voor de scheervlucht in 2029 Apophis bereikt. De sonde kan dan heel goed monitoren wat voor invloed de scheervlucht heeft op de planetoïde. De aarde zal nauwelijks iets merken van de ontmoeting, maar dat geldt niet voor de 325 meter grote Apophis. Niet alleen wordt de baan van het object gewijzigd, ook zullen er naar verwachting lawines plaatsvinden.

Kortom, het is interessant om dit allemaal van dichtbij te observeren. De twintig studenten van het MIT-project Apophis werken momenteel een voorstel uit voor een missie. Eenmaal klaar, dan gaat dit voorstel naar de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. Of er ook daadwerkelijk een missie naar Apophis komt, dat is aan NASA. Of wellicht dat een andere ruimtevaartorganisatie er wel iets in ziet?

“Door de scheervlucht leren we meer over hoe planetoïden in elkaar zitten”, zeggen de studenten in een persbericht. “Misschien nog wel belangrijker is dat we dankzij de ontmoeting met Apophis leren hoe we onszelf in de toekomst beter kunnen beschermen tegen aardscheerders.”

Zou Apophis de aarde raken, dan zijn de gevolgen desastreus. De planetoïde kan met gemak een groot gebied vernietigen.Gelukkig hoeven we nergens bang voor te zijn. De asteroïde werd in 2004 ontdekt en hield toen de gemoederen al goed bezig. Kort na de ontdekking stelden wetenschappers namelijk dat de kans dat deze asteroïde in 2029 op aarde zou inslaan, groot was (2,7 procent). Inmiddels weten we dat we in 2029 weinig van de asteroïde te vrezen hebben, maar astronomen blijven Apophis goed in de gaten houden. In 2036 scheert deze namelijk weer langs en welke baan de asteroïde dan zal volgen is nog onduidelijk, mede doordat de baan van Apophis in 2029 wellicht flink zal worden aangepast.