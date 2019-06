Zelfs als je 25 kopjes koffie per dag nuttigt hoef je er niet voor te vrezen.

Koffie is helemaal niet zo slecht voor onze slagaderen als eerdere studies suggereerden. Dat stellen Engelse wetenschappers in een nieuw onderzoek onder 8.000 deelnemers. Zelfs mensen die per dag 25 kopjes koffie achterover slaan, hebben geen grotere kans op stijvere slagaders.

Verstijven

Maar hoe kunnen slagaders verstijven? Eerdere studies opperden dat dit in de hand wordt gewerkt door het drinken van koffie. Maar is dat wel zo? Een nieuwe studie doet deze theorie nu in de ban en ontkracht dat het drinken van het bruine goedje hieraan ten grondslag zou liggen.

Studie

In de studie verzamelden de onderzoekers ruim 8.000 proefpersonen uit het Verenigd Koninkrijk. Zij werden in drie groepen verdeeld: degenen die minder dan één kop koffie per dag drinken, mensen die tussen de één en de drie kopjes koffie per dag nuttigen en de personen die tussen de drie en 25 kopjes koffie per dag achterover slaan. Vervolgens werden er onder andere MRI-scans van het hart gemaakt en andere tests uitgevoerd.

Resultaten

De onderzoekers komen tot een geruststellende conclusie. Zo blijkt uit de resultaten dat er geen verband bestaat tussen het drinken van koffie en verstijfde slagaderen. Deze bevindingen hielden stand, ook nadat rekening werd gehouden met bijdragende factoren zoals leeftijd, gewicht en roken. Dit leidde wel tot een andere interessante bevinding. Zo blijkt dat gematigde en zware koffiedrinkers vaak van het mannelijke geslacht zijn, roken, en regelmatig alcohol drinken.

De onderzoekers hopen met hun studie wat meer helderheid te verschaffen over de voor- en nadelen van ’s werelds meest populaire drank. “Er zijn verschillende tegenstrijdige studies die verschillende conclusies trekken over koffie,” zegt onderzoeker Metin Avkiran. “Het kan daardoor moeilijk zijn om te beoordelen wat we wel en niet moeten geloven. We hopen dat ons onderzoek eerdere berichtgeving in een ander perspectief plaatst, omdat we nu hebben aangetoond dat het drinken van koffie geen invloed heeft op onze slagaders.” Nu dat idee uit de wereld is geholpen, kun je weer met een gerust hart van je kopje koffie genieten!