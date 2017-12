Eén van de meest bedreigde zoogdieren op aarde is dat blijkbaar al een tijdje.

Dat concluderen onderzoekers nadat ze het genoom van de Sumatraanse neushoorn in kaart hebben gebracht. Hun bevindingen zijn terug te lezen in het blad Current Biology. “Deze soort is al heel lang op weg naar extinctie,” aldus onderzoeker Terri Roth.

Op dit moment zijn er wereldwijd in het wild nog zo’n 200 Sumatraanse neushoorns te vinden. En daarmee is het één van de meest bedreigde diersoorten ter wereld.

Het onderzoek van Roth en collega’s toont aan dat de populatie Sumatraanse neushoorns zo’n 900.000 jaar geleden zijn piek bereikte. Op dat moment zouden er zo’n 57.800 Sumatraanse neushoorns hebben rondgelopen. Zo’n 9000 jaar geleden was dat aantal echter al afgenomen naar zo’n 700 exemplaren. “De populatie werd uitgedund en vertoonde nooit tekenen van herstel,” vertelt onderzoeker Herman Mays.

De onderzoekers schrijven de afname van het aantal Sumatraanse neushoorns toe aan grote veranderingen in Sundaland, een biogeografische regio in Zuidoost-Azië, dat vandaag de dag bestaat uit verschillende eilanden. Een stijgende zeespiegel zorgde ervoor dat landbruggen tussen de eilanden en het vasteland van Azië verdwenen. Hierdoor raakte het leefgebied van de Sumatraanse neushoorns sterk gefragmenteerd en dat resulteerde in een afname in hun aantallen. Die afname werd alleen maar groter toen de Sumatraanse neushoorns ook te maken kregen met stropers en aantasting van het overgebleven leefgebied. “De Sumatraanse neushoorn hangt aan een zijden draadje,” stelt Roth. “We moeten meer doen om deze te redden.”