Dat onthullen de fossiele resten van een dier dat 130 miljoen jaar geleden leefde.

Over het algemeen wordt aangenomen dat het supercontinent Pangea tegen het eind van de Jura (oftewel zo’n 145 miljoen jaar geleden) compleet uit elkaar gevallen was. Maar de laatste jaren is die aanname enigszins op losse schroeven komen te staan. Zo hebben onderzoekers bijvoorbeeld gefossiliseerde resten van dinosaurussen gevonden die ten tijde van het Krijt in Afrika en Europa leefden en sterk op elkaar leken. Het wees er voorzichtig op dat die dinosaurussen recenter dan gedacht nog van het ene naar het andere continent konden wandelen en niet zodanig geïsoleerd waren dat er grote verschillen tussen de Europese en Afrikaanse dino’s konden ontstaan.

Migratieroutes

Een nieuw onderzoek stelt nu dat Pangea inderdaad veel langer standhield dan gedacht. Zo zou er in ieder geval tot zo’n 130 miljoen jaar geleden nog migratieroutes zijn geweest tussen de tegenwoordig geïsoleerde continenten. Dat is te lezen in het blad Nature.

Cifelliodon

De onderzoekers trekken die conclusie op basis van de ontdekking van een kleine gefossiliseerde schedel in Utah. De schedel behoort toe aan een soort primitief zoogdier dat zo’n 130 miljoen jaar geleden leefde. Onderzoek wijst uit dat het om een nieuwe soort gaat en wetenschappers hebben deze de naam Cifelliodon wahkarmoosuch gegeven. Het beestje was ongeveer zo groot als een haas, had een relatief klein brein en heel kleine oogjes. Het reukvermogen van de beestjes was – afgaand op de enorme reukkolven in het brein – uitstekend. De onderzoekers denken dan ook dat C. wahkarmoosuch zich door geuren liet leiden.

Maar wat deze vondst nu met name zo interessant maakt, is dat C. wahkarmoosuch volgens de onderzoeker gerekend kan worden tot de Haramiyida. Dit is een groep van uitgestorven primitieve zoogdieren. C. wahkarmoosuch zou binnen de Haramiyida tot de familie Hahnodontidae behoren. En het is voor het eerst dat onderzoekers in Noord-Amerika een lid van deze familie hebben teruggevonden; alle eerder ontdekte leden van deze familie waren woonachtig in Noord-Afrika. “Gebaseerd op de onwaarschijnlijke ontdekking van deze vrijwel complete gefossiliseerde schedel erkennen we nu een nieuwe, wereldwijd voorkomende groep van primitieve zoogdieren,” stelt onderzoeker Adam Huttenlocker. Het wijst er volgens de onderzoekers dan ook op dat er tegen het einde van de Jura en begin van het Krijt nog migratieroutes waren tussen de noordelijk en zuidelijke continenten die Pangea rijk was – en die we nu op het noordelijk en zuidelijk halfrond aantreffen – en dat het supercontinent in die tijd dus nog niet volledig uiteen was gevallen.