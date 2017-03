De Bloodhound gaat niet dit jaar, maar pas in 2018 het wereldrecord van snelste voertuig op het land verbreken.

In 2009 schreven we op Scientias.nl al over de Bloodhound. Toen meldden we nog dat het wereldrecord in 2011 zou gaan sneuvelen. Sindsdien is de recordpoging verschillende keren uitgesteld. Dit had ermee te maken dat de financiering nog niet rond was. Afgelopen zomer was het geld er eindelijk wel en werd een datum geprikt: oktober 2017. Nu blijkt dat dit nog steeds te snel is en spreekt het Britse team achter de Bloodhound over een recordpoging in 2018.

De reden dat de recordpoging volgend jaar is, heeft te maken met geldproblemen. Het voordeel is wel dat het team nu meer tijd heeft om aan de auto te werken. Zo hopen de ingenieurs de auto meer stuwkracht te geven. Dit is nodig, omdat de auto iets zwaarder is geworden dan verwacht.

“Dit is heel frustrerend en het team is teleurgesteld, maar we zijn veerkrachtig en gaan het waarmaken”, reageert Bloodhound-directeur Richard Noble in gesprek met de BBC. “Het geld komt binnen, maar niet altijd op de momenten dat we het juist nodig hebben.”

Huidige record

Het huidige record van snelste voertuig op het land staat op naam van Andy Green. In 1997 haalde hij in de Thrust SSC een snelheid van 1228 kilometer per uur. Het team van Bloodhound wil dit record verbreken. Het doel is om over de grens van 800 mijl per uur te gaan, wat neerkomt op zo’n 1287 kilometer per uur. In dat geval reist de auto sneller dan geluid.

Raket op wielen

De Bloodhound SSC lijkt op een raket en in feite is het ook een raket op wielen. Naast een raketmotor heeft de supersonische auto een straalmotor aan boord. Raketmotoren zijn niet zo gemakkelijk te controleren als straalmotoren, dus besloot het team om beide krachtbronnen te combineren en zo aan kracht en controle te winnen. Dankzij de twee motoren versnelt de veertien meter lange auto in 55 seconden van 0 naar 1000 mijl per uur (1600 kilometer per uur).

Woestijn

De recordpoging vindt in de tweede helft van 2018 plaats in een woestijn in Zuid-Afrika. Het gaat om het gebied Haksheen Pan in het noorden van Zuid-Afrika, dicht bij de grens met Namibië. De keuze is op deze woestijn gevallen, omdat er een perfecte baan voor deze indrukwekkende auto kan worden gerealiseerd. Een vlakke baan die minstens 20 kilometer lang en iets meer dan drie kilometer breed is.

Hopelijk maken de Britten het waar en scheuren ze volgend jaar op hoge snelheid door de Zuid-Afrikaanse woestijn. We gaan het zien!