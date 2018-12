En daarmee komt het verbreken van het wereldsnelheidsrecord weer binnen bereik.

Eerder dit jaar kon je op Scientias.nl lezen dat de Bloodhound Supersonic Car (kortweg Bloodhound SSC) al in 2019 het wereldsnelheidsrecord moet gaan verbreken. Het doel was om de auto in mei 2019 naar Afrika te verschepen en vervolgens in het najaar van 2019 een topsnelheid van 1287,5 kilometer per uur aan te tikken. Met zo’n topsnelheid zou het huidige wereldsnelheidsrecord, neergezet in 1997 door Andy Green, ruim verbroken worden. Green bleef meer dan twintig jaar geleden in zijn Thrust SSC steken op een snelheid van 1227,985 kilometer per uur.

Financiële problemen

Eerder deze maand werd echter duidelijk dat de ambitieuze plannen omtrent de Bloodhound SSC op losse schroeven stonden. Het geld was op en pogingen om een nieuwe investeerder te vinden, liepen op niets uit. De Facebook- en Twitterpagina waren al offline gehaald en na tien jaar bikkelen leek het doek kort voor de slotakte definitief te vallen.

Nieuwe hoop

Maar het tij is gekeerd, zo melden de mensen achter de Bloodhound SSC vandaag op de website. De rijke ondernemer Ian Warhurst heeft het gehele project opgekocht en lijkt vastbesloten te zijn om de klus te klaren.

The BLOODHOUND Team are delighted to announce a purchaser for the business and assets has been secured, which will allow the project to continue. Read the full story here: https://t.co/R0RcL4rIlH pic.twitter.com/yF1DhxSYs5 — BLOODHOUND SSC (@BLOODHOUND_SSC) 17 december 2018

Recordpoging

Of het met de goedgevulde portemonnee van Warhurst gaat lukken om het wereldsnelheidsrecord volgend jaar al te verbreken, is onduidelijk. Meer nieuws wordt in het nieuwe jaar verwacht.

Er wordt al sinds 2008 aan de Bloodhound SSC gewerkt. Financiële problemen hebben er eerder toe geleid dat de recordpoging bij herhaling is uitgesteld. Toch zijn er in recente jaren grote stappen gezet die erop wijzen dat het de mensen achter de Bloodhound SSC menens is. Zo zette de Bloodhound SSC vorig jaar met alleen een straalmotor al een topsnelheid van zo’n 337 kilometer per uur neer en overtrof zo alle verwachtingen. Voor de daadwerkelijke recordpoging zal de Bloodhound SSC worden uitgerust met een straal- en raketmotor. Met beide motoren zou de auto in 55 seconden moeten kunnen versnellen van 0 naar 1600 kilometer per uur.