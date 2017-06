De auto moet in 2018 het wereldsnelheidsrecord op land op zijn naam gaan schrijven.

Al sinds 2011 wordt er aan de Bloodhound SSC (SuperSonic Car) gesleuteld. En eind oktober kan het publiek de auto dan eindelijk met eigen ogen zien als deze voor het eerst en public een rondje gaat rijden. Tijdens de testrit – die plaatsvindt op de Cornwall Airport Newquay – zal de auto tot wel 322 kilometer per uur rijden.

1287,5 km/h

Met de testrit bereiden de bouwers van de Bloodhoud SSC zich voorzichtig voor op het echte werk: de recordpoging die in 2018 gepland staat. Tijdens die rit moet Bloodhound SSC het wereldsnelheidsrecord op land op zijn naam gaan schrijven. Dat record staat al bijna 20 jaar op de naam van Thrust SSC. Met die auto reed Andy Green in oktober 1997 1227,985 kilometer per uur. De Bloodhound SSC moet volgend jaar een topsnelheid van 800 mijl per uur, oftewel 1287,5 kilometer per uur kunnen behalen.

Raket- en straalmotor

Die uitzonderlijke snelheid wordt mede mogelijk gemaakt door de raket- en straalmotor die de Bloodhound SSC aan boord heeft. Dankzij deze twee motoren kan de veertien meter lange auto in 55 seconden versnellen van 0 naar 1000 mijl per uur (1600 kilometer per uur).

Voorafgaand aan de recordpoging moet nog een hoop werk verzet worden. De testrit die in oktober plaats gaat vinden – en waarbij alleen de raketmotor actief zal zijn – is daarbij heel belangrijk. Voor het eerst zal de bestuurder – Andy Green – in de auto plaatsnemen en voelen hoe het is om deze supersnelle auto te besturen en tot stilstand te brengen. Ook zal deze voor het eerst ervaren hoe het is om in zo’n lawaaiige en vibrerende auto te zitten. Het zijn dingen die onmogelijk te simuleren zijn. “De testritten op de Cornwall Airport Newquay zijn de grootste mijlpaal in de geschiedenis van het project,” denkt projectleider Richard Noble. “Ze resulteren in belangrijke gegevens over de prestaties van de auto en geven ons de kans om procedures te repeteren die we gaan gebruiken tijdens onze recordpoging.”