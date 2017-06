Toen auteur Walter Isaacson op bezoek ging bij de familie van Steve Jobs, zag hij niemand met een iPad of een laptop. Jobs hanteerde blijkbaar de belangrijkste regel van drugsdealers: word nooit high van je eigen handel.

Inmiddels zijn er meer internetverslaafden dan ooit tevoren. Misschien komt het wel door al die apparaten, apps en games die zo onweerstaanbaar mogelijk worden gemaakt. In het boek ‘Superverslavend’ waarschuwt auteur Adam Atler de lezer. Denk niet dat er een verschil is tussen jou en verslaafden. Wij zijn allemaal maar één product of ervaring verwijderd van het ontwikkelen van onze eigen verslaving.

Misschien ben jij ook wel ‘ergens’ aan verslaafd. Facebook, porno, e-mail, Netflix, Spotify, online shoppen, Instagram of… wellicht Scientias? 😉 In zijn boek gaat Atler eerst dieper in op hoe gedragsverslavingen ontstaan. Daarna behandelt hij de ingrediënten van een verslaving. Uiteindelijk geeft Atler een aantal oplossingen. Hij vermijdt vakjargon en blijft dicht bij de lezer. Hierdoor leest de dikke pil lekker weg, ook in het Nederlands.

Wanneer je daadwerkelijk kampt met een internetverslaving, dan biedt dit boek niet de oplossing. Daarvoor gaat de auteur niet voldoende de diepte in. Het advies is om dan professionele hulp te zoeken. Het boek is geschreven voor ouders, die willen weten hoe ze hun kinderen het beste kunnen opvoeden in een oerwoud van apps, iPads en technologie. Of voor mensen die nieuwsgierig zijn naar hoe Netflix ervoor zorgt dat je blijft bingewatchen of waarom gamers niet kunnen stoppen met World of Warcraft.

Dankzij ‘Superverslavend’ ben ik waakzaam voor microbeloningen, doelstellingen en cijfertjes. Ja, ik krijg gratis muntjes als ik een dag geen Candy Crush speel, maar ik weet nu dat ze aan mij gegeven worden om mij in het spel te zuigen. En hardloopapps slingeren doelstellingen naar mij toe, zodat ik blijf lopen. Eerst drie kilometer, dan vijf kilometer, tien kilometer, maar uiteindelijk is het najagen van doelen een leeg en zinloos bestaan. Met een speciale Chrome-extensie zet ik de teller van likes en reacties bij Facebook-posts uit. Nu zie ik niet hoeveel mensen mijn nieuwste foto liken, waardoor ik minder vaak naar Facebook ga om mijn ego te strelen. Perfect om een Facebook-verslaving in de kiem te smoren.

Mijn grootste probleem is misschien wel bingewatchen. Ik kan ’s avonds soms niet stoppen met Netflixen, bijvoorbeeld tijdens het kijken van een verslavende serie als House Of Cards. Auteur Atler heeft de gouden tip voor bingewatchers: stop tien minuten voor het einde van een aflevering met kijken. Je ziet de cliffhanger dan niet. Tijdens het volgende kijkmoment volgt de cliffhanger en zie je direct hoe de cliffhanger wordt opgelost. Deze aanpak verpest je kijkplezier niet – want je geniet nog steeds van cliffhangers – maar het beperkt de kans dat je eindeloos blijft kijken.

Superverslavend kopen? Ga naar Bol.com of bestel het boek bij jouw lokale boekhandel.