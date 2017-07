De meeste golven op de maan van Saturnus zijn hooguit één centimeter hoog, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Wetenschappers bestudeerden de drie grootste meren op het noordelijk halfrond van Titan: Kraken Mare, Ligeia Mare en Punga Mare. Ze bogen zich daarbij over radargegevens, verzameld door ruimtesonde Cassini. En die gegevens onthulden dat de meren weinig indrukwekkende golven herbergen. De meeste zijn slechts hooguit 1 centimeter hoog en maximaal 20 centimeter lang.

Zomer

De bevindingen zijn opvallend. Want de onderzoekers bestudeerden de meren aan het begin van het zomerseizoen. En onderzoekers dachten altijd dat de wind op Titan rond die tijd aan kracht begon te winnen. Maar dan zou je veel hogere golven verwachten, aldus de onderzoekers. Blijkbaar is het begin van de zomer op Titan dus helemaal niet zo winderig.

Sonde

Dat de golven op Titan weinig indrukwekkend zijn, is overigens hartstikke goed nieuws. Op een dag hopen onderzoekers namelijk een ruimtesonde naar de meren van Titan te sturen. “En wanneer we dat doen, wil je veilig landen en niet al te veel wind hebben,” stelt onderzoeker Cyril Grima. “Ons onderzoek laat zien dat de windkracht – omdat de golven niet heel hoog zijn – waarschijnlijk beperkt is.”

Interessant maantje

Titan is de grootste maan die Saturnus rijk is. De maan heeft een dikke atmosfeer met daarin stikstof en koolwaterstoffen. Aan het oppervlak bevinden zich meren die gevuld zijn vloeibaar methaan en ethaan. Ook regent het regelmatig methaan en ethaan. “De atmosfeer van Titan is heel complex en vormt complexe organische moleculen: de bouwstenen van leven,” stelt Grima. “Je kunt deze (atmosfeer, red.) zien als een soort laboratorium waarin basale moleculen omgezet worden in meer complexe moleculen die uiteindelijk tot leven kunnen leiden.” Daarnaast vermoeden wetenschappers dat zich onder de ijzige korst van Titan een oceaan bevindt, die bestaat uit vloeibaar water.

Het maakt Titan vanzelfsprekend tot een zeer interessant object om verder te bestuderen. Het lijkt dan ook aannemelijk dat we er in de toekomst een sonde naar toesturen. Hoe die sonde eruit gaat zien? Daarover wordt al druk gespeculeerd. Het zou een onderzeeër kunnen worden. Of een bootje. Of een luchtballon die over de maan zweeft.