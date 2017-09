En die belanden onder meer in de lymfeklieren. Onduidelijk is welke gevolgen dat heeft.

In de inkt waarmee tatoeages worden gezet, bevinden zich allerlei elementen. En onderzoekers hebben nu ontdekt dat sommige van die elementen in de vorm van micro- en nanodeeltjes door het lichaam reizen. Het is volgens de onderzoekers voor het eerst dat er overtuigend bewijs is gevonden dat organische en niet-organische pigmenten en onzuiverheden in de inkt in het lichaam gaan circuleren. “Wanneer iemand een tatoeage neemt, kiest deze vaak heel zorgvuldig voor een tatoeëerder die steriele naalden gebruikt,” stelt onderzoeker Hiram Castillo. “Niemand checkt de chemische samenstelling van de kleuren, maar onze studie suggereert dat je dat misschien wel zou moeten doen.”

Verschillende elementen

De meeste tatoeage-inkt bevat organische pigmenten, maar ook conserveermiddelen en elementen als nikkel, chroom, kobalt en mangaan. Ook treffen we in de inkt vaak titaandioxide aan, een wit pigment. Het element wordt geassocieerd met een tragere genezing van de huid en jeuk: klachten die vaak optreden als iemand een witte tatoeage laat zetten.

Titaandioxide

De onderzoekers richtten zich in hun studie op titaandioxide. Ze zijn erin geslaagd om de locatie van titaandioxide – zodra het in het huidweefsel wordt aangebracht – te volgen. Ze ontdekten dat het element in de vorm van microdeeltjes in de huid blijft rondhangen, maar dat het stofje in nog kleinere deeltjes (nanodeeltjes) naar de lymfeklieren reisden. De nanodeeltjes kunnen er wellicht tot leiden dat de lymfeklieren chronisch iets opgezet raken. Ook zijn er aanwijzingen gevonden dat in de weefsels rondom de uit tatoeage-inkt afkomstige deeltjes biomoleculaire veranderingen optreden.

Nanodeeltjes

“We wisten al dat pigmenten van tatoeages naar de lymfeklieren reisden, omdat we daar visueel bewijs voor hadden: de lymfeklieren nemen de kleur van de tatoeage aan,” legt onderzoeker Bernhard Hesse uit. Wat echter niet bekend was, was dat de pigmenten de lymfeklieren in de vorm van nanodeeltjes bereiken. “Wat erop wijst dat ze zich niet net zo gedragen als de deeltjes op micro-niveau. En dat is het probleem: we weten niet hoe nanodeeltjes reageren.”

Hoewel dus niet helemaal duidelijk is welke gevolgen deze micro- en nanodeeltjes voor de gezondheid hebben, tonen de onderzoekers wel aan dat (soms giftige) elementen en pigmenten uit de tatoeage-inkt door het lichaam reizen en soms langdurig in bepaalde delen van het lichaam rondhangen. De onderzoekers willen hun studie graag een vervolg geven. Zo zijn ze voornemens om uit te zoeken of er een verband te leggen is tussen bepaalde complicaties na het zetten van een tatoeage en de chemische samenstelling van de tatoeage-inkt.