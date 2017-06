De kleuren van de tatoeage veranderen als bijvoorbeeld je bloedsuikerspiegel stijgt.

De bijzondere tatoeages zijn ontwikkeld door onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology en Harvard Medical School. De onderzoekers vervingen traditionele tatoeage-inkt door biosensoren die van kleur veranderen in reactie op veranderingen in het interstitium: de met lichaamswater gevulde ruimte tussen de cellen.

Verschillende sensoren

De onderzoekers experimenteerden met verschillende biosensoren. Eén van deze sensoren reageert op veranderingen in pH en de kleuren van deze sensor variëren van paars tot roze. Dan is er ook nog een biosensor die veranderingen in de bloedsuikerspiegel detecteert. In reactie op die veranderingen kan de sensor van bruin tot blauw kleuren.

Dermal Abyss

De onderzoekers noemen de bijzondere tatoeages ‘Dermal Abyss’. “De Dermal Abyss geeft toegang tot compartimenten in het lichaam en reflecteert stofwisselingsprocessen die in het lichaam plaatsvinden in de vorm van een tatoeage.” De onderzoekers zien verschillende mogelijkheden voor de Dermal Abyss. Zo kan deze bijvoorbeeld gebruikt worden in ziekenhuizen om mensen continu te monitoren. Maar mensen zouden deze ook thuis kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld om hun bloedsuikerspiegel in de gaten te houden. In dat geval zou de tatoeage de prikjes in de vingertop die nu nodig zijn om de bloedsuikerspiegel te monitoren, overbodig kunnen maken.

De onderzoekers hebben hun tatoeages al aan verschillende experimenten onderworpen. Zo plaatsten ze deze op de huid van varkens om na te gaan of de tatoeages echt van kleur veranderden en of de kleurveranderingen ook duidelijk zichtbaar waren. De tatoeages hebben die testen glansrijk doorstaan. Toch kan het nog wel even duren voor verpleegsters deze tatoeages bij hun patiënten aanbrengen. Volgens de onderzoekers zijn er vooralsnog geen plannen om de tatoeages te onderwerpen aan klinisch onderzoek en vervolgens op de markt te brengen. Daarnaast is er ook nog wel ruimte voor verbetering, zo merken de onderzoekers zelf op. Zo zou het scala aan kleuren uitgebreid moeten worden om gedetailleerdere informatie weer te kunnen geven. Ook moet er onderzoek worden gedaan naar de veiligheid van de tatoeages. Zo is het belangrijk om te weten of de tatoeages de functie van weefsels niet verstoort.