In de tempel zijn de resten van zeker dertig kinderen aangetroffen. Mogelijk deden zij dienst als offers.

Onderzoekers ontdekten de tempel in wat nu een onderdeel van Mexico-Stad is. De tempel is zo’n 36 meter lang en was gewijd aan de Azteekse god van de wind: Ehecatl. De god werd geassocieerd met winden die regen naar het Azteekse rijk brachten.

Balspel

Nabij de tempel hebben de onderzoekers een speelveld gevonden. Hier werd het heilige Meso-Amerikaanse balspel gespeeld dat de Azteken ook wel tlachtli noemden. Ook hebben archeologen een trap teruggevonden die spelers mogelijk toegang bood tot het speelveld.

Kinderen

Onder de trap die naar het speelveld leidde, deden de onderzoekers een heftige ontdekking. Ze troffen er de resten van zeker 30 verschillende mensen aan. De resten lijken allemaal toe te behoren aan kinderen. Sommige waren nog geen jaar oud, aldus de archeologen.

Andere goden

Achter de tempel van Ehecatl troffen de onderzoekers ook verwijzingen naar andere goden aan. Bijvoorbeeld Tlaloc, de god van het water (onder meer in de vorm van regen) en vruchtbaarheid. Maar ook Huitzilopochtli, de oorlogsgod. Dat deze goden achter Ehecatl opgesteld staan, zegt mogelijk iets over de hiërarchie onder de goden.

De tempel zou tussen 1481 en 1519 in gebruik zijn geweest. In de gloriedagen van de tempel maakte deze deel uit van de Azteekse stadstaat Tenochtitlan, de hoofdstad van de Azteekse Driebond. De stad werd in 1521 veroverd door de Spanjaarden. In de jaren die volgden, werden de oude gebouwen stuk voor stuk ontmanteld om plaats te maken voor Mexico-Stad.