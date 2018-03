De auto herbergt mogelijk voldoende aardse bacteriën om eventueel leven op Mars uit te roeien.

Daarvoor waarschuwen Amerikaanse onderzoekers. Volgens hen herbergt de Tesla die SpaceX-baas Elon Musk vorige maand lanceerde, mogelijk de grootste lading bacteriën die ooit de lucht in is geschoten.

Strenge regels

Wie een ruimtevaartuig op een andere planeet wil laten landen, moet dat ruimtevaartuig steriliseren voor het gelanceerd wordt. NASA heeft zelfs een hele afdeling – Office of Planetary Protection – die zich daarmee bezighoudt en nauwgezette regels heeft opgesteld voor hoe je zo’n ruimtevaartuig dan schoon moet maken. De afdeling wil zo voorkomen dat eventuele aardse bacteriën meeliften en van het te bezoeken hemellichaam hun thuis maken en eventuele inheemse soorten het leven zuur gaan maken. Het lijkt misschien een beetje op het scenario van een sciencefictionserie, maar het is een reële dreiging, zo legt onderzoeker Jay Melosh, verbonden aan Purdue University, aan de hand van Mars uit. “Als er inheems Martiaans leven is, kan het besmet worden door aards leven. Zouden aardse organismen beter aangepast zijn, Mars overnemen en het besmetten zodat we niet meer kunnen achterhalen hoe het inheemse Mars eruitzag of zouden ze niet zo goed aangepast zijn als de Martiaanse organismen? We weten het niet.”

Vieze auto

Maar ruimtevaartorganisaties nemen geen enkel risico en dus worden alle grondig gesteriliseerd. Tenzij een ruimtevaartuig zich in een baan rond een hemellichaam plaatst. Dan valt deze namelijk niet onder de regels zoals onder meer het Office of Planetary Protection ze heeft opgesteld. Het betekent heel concreet dat de auto van Musk – die niet gemaakt is om weer te landen – niet schoongemaakt is voor lancering. En zelfs als Musk de moeite heeft genomen de buitenzijde schoon te maken, is de auto waarschijnlijk nog steeds een rijke bron van bacteriën, aldus Melosh. “De motor zou nog steeds vies zijn; auto’s worden niet schoon in elkaar gezet. En zelfs dan is er nog een groot verschil tussen schoon en steriel.”

Winterslaap

Maar kunnen de bacteriën die zich in de auto van Musk bevinden wel overleven in de ruimte? De omstandigheden aldaar zijn immers weinig prettig: er is sprake van extreme temperaturen, een lage druk en mogelijk dodelijke kosmische straling. De meeste micro-organismen zijn daar niet happig op. Maar onderzoeker Alina Alexeenko, eveneens verbonden aan Purdue University, wijst erop dat de omstandigheden er niet altijd direct voor zorgen dat de micro-organismen doodgaan. Soms gaan ze in het vacuüm van de ruimte in een soort winterslaap, waaruit ze pas weer ontwaken als de omstandigheden gunstiger worden.

Momenteel bevindt de Tesla zich in een baan rond de zon. Hierbij pendelt deze als het ware heen en weer tussen de baan van de aarde en Mars. Er is een piepkleine kans dat de auto uiteindelijk op de rode planeet landt. En dan kan het dus een soort biowapen blijken te zijn dat aardse bacteriën afzet op het Marsoppervlak, waarna deze de rode planeet koloniseren en eventuele Martiaanse tegenhangers elimineren. Melosh moet echter toegeven dat het een onwaarschijnlijk scenario is; de kans dat de Tesla op Mars knalt, is klein. Het is aannemelijker dat deze – over miljoenen jaren – op ramkoers komt te liggen met de aarde en daarbij in de aardse atmosfeer verbrandt. Afhankelijk van het eindstation kan de auto zich ontpoppen tot een groot probleem of een welkome tijdcapsule die het verre nageslacht uit kan pluizen om een beeld te krijgen van de organismen die zich rond 2018 in cabrio’s ophielden. “De bacteriële lading van de Tesla kan gezien worden als een biodreiging of een soort back-up van het leven op aarde,” aldus Alexeenko.