De hyperloop-pod van Duitse studenten reisde vorig weekend met een topsnelheid van 324 kilometer per uur door een tunnel. Deze snelheid is nu verbroken door Tesla. De pod van dit bedrijf haalde deze week een snelheid van 355 kilometer per uur.

De test vond plaats in een 1,25 kilometer lange testbuis in Californië. CEO Elon Musk laat via Instagram weten dat dit maar het begin is. “Volgende maand halen we misschien wel een snelheid van 500 kilometer per uur”, zegt Musk. “We moeten dan wel nog een paar kleine verbeteringen doorvoeren.”

Het is zelfs mogelijk om de snelheid van het geluid te verbreken en dus supersonisch te gaan. “De tunnel is iets langer dan een kilometer. We moeten dan wel zeer snel accelereren en afremmen”, vertelt Musk op Twitter. “In de toekomst gaat de pod overigens minder snel accelereren, anders dan knoeien mensen met hun drankjes.”



Hier zie je hoe de Tesla-pod razendsnel accelereert en afremt.

Van New York naar Washington

Het uiteindelijke doel van Musk is dat de pods snelheden tot 1.200 kilometer per uur bereiken. Hij wil volgend decennium een hyperlooptunnel aanleggen van New York naar Washington. Een ritje van het centrum van New York naar Washington duurt dan slechts 29 minuten. Wie nu de trein pakt, is bijna drie uur onderweg. Een autorit duurt nog een uur langer.

Hardt voor de zaak

Ook in Nederland wordt er hard gewerkt aan de hyperloop. Zo hebben Delftse studenten een pod ontwikkeld, die zweeft met behulp van magneten. Deze magneten stoten de aluminium baan waarop de capsule zich bevindt, af. Doordat de capsule zweeft, ondervindt deze geen weerstand van de baan. In de testbuis werden snelheden van zo’n 90 kilometer per uur behaald. In een langere buis zouden snelheden van zo’n 1200 kilometer per uur mogelijk moeten zijn. Vier studenten van het studententeam van TU Delft begonnen het bedrijf Hardt en openden onlangs de eerste Nederlandse hyperloop-faciliteit.

In een half uur van Leeuwarden naar Parijs

“Wij creëren een wereld waarin afstand niet meer uitmaakt,” zegt CEO Tim Houter van Hardt. “Waarin je de vrijheid hebt om te kunnen wonen en werken waar je maar wilt.” In de hyperloop duurt een reisje van Leeuwarden naar Parijs maar een half uur. “De grootste uitdaging voor de haalbaarheid zal liggen in het verkrijgen van de grond om de Hyperloop op te zetten,” vertelde Houter in een interview met Scientias.nl. “Het tofste is nu dat we met een relatief klein land (Nederland, red.) het technisch gezien wel heel goed doen. Hopelijk maakt dit zo’n drive los in Europa dat iedereen inziet hoe tof dit is en hoeveel dit kan toevoegen aan de wereld.”