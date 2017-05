Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Het kan verklaren waarom vrouwen een twee keer grotere kans hebben om allergisch astma te ontwikkelen.

“Ons onderzoek laat zien dat grote hoeveelheden testosteron in mannen beschermt tegen het ontwikkelen van allergisch astma,” vertelt onderzoeker Cyril Seillet. “We ontdekten dat testosteron de aangeboren lymfoïde cellen – een vrij recent beschreven immuuncel die in verband wordt gebracht met het ontstaan van astma – afremt.”

Minder immuuncellen

Deze aangeboren lymfoïde cellen (ook wel ILC2 genoemd) bevinden zich in de longen, huid en andere organen. In reactie op bijvoorbeeld pollen, stofmijt, sigarettenrook en haar van huisdieren produceren deze immuuncellen eiwitten die ontstekingen en beschadigingen in de longen veroorzaken. Testosteron blijkt ervoor te zorgen dat er minder van deze immuuncellen worden aangemaakt. Dus mannen hebben minder van deze immuuncellen in hun longen zitten en daardoor ook een kleinere kans op ernstige astma-aanvallen.

Verschillende soorten astma Astma is er in verschillende vormen. Allergisch astma is een veelvoorkomende variant waarbij mensen benauwd worden als ze aan allergenen (stuifmeel of huisstofmijt bijvoorbeeld) worden blootgesteld. Dan is er ook nog niet-allergisch astma. Hierbij krijgen mensen klachten van prikkels zonder dat ze daarvoor allergisch zijn. Zij worden bijvoorbeeld benauwd als ze worden blootgesteld aan uitlaatgassen of parfum. En dan is er nog ernstige astma (bijna niet onder controle te krijgen met medicijnen) en inspanningsastma, waarbij mensen klachten krijgen als ze te snel in beweging komen.

Vrouwen versus mannen

Het onderzoek kan verklaren waarom astma onder volwassen vrouwen veel vaker voorkomt en ook vaak ernstiger is dan onder volwassen mannen. Bij kinderen komt astma juist vaker voor onder jongens dan onder meisje.

Nieuwe behandeling

Het onderzoek biedt daarnaast nieuwe handvaten voor het bestrijden van astma. “Hoewel er eerst meer onderzoek moet worden gedaan, is het wellicht mogelijk om die hormonale regulatie van de ILC2-populaties na te bootsen en zo astma te behandelen of voorkomen,” denkt onderzoeker Gabrielle Belz.

Astma is wereldwijd een groot probleem. Naar schatting lijden zo’n 300 miljoen mensen op dit moment aan de ziekte. En dat aantal groeit gestaag. Onderzoekers verwachten dat er tegen 2025 wereldwijd zo’n 400 miljoen mensen astma hebben. Maar er is ook goed nieuws. Zo is er de laatste jaren intensief onderzoek gedaan naar de ziekte. Dat heeft geleid tot nieuwe inzichten en kan er – volgens recent onderzoek – wel eens voor zorgen dat astma binnen één generatie wordt uitgeroeid.