Nog niet eerder is bewijs gevonden dat onze voorouders al zo vroeg, zo hoog leefden.

Dat is te lezen in het blad Science. Het is een opmerkelijke ontdekking. Want het leven op het Tibetaans Hoogland is zwaar. En over het algemeen wordt dan ook aangenomen dat het één van de laatste plekken is die door Homo sapiens werd gekoloniseerd. En ook vandaag de dag is het nog altijd één van de dunstbevolkte gebieden op aarde. Wie had dan ook verwacht dat we er bewijs zouden vinden voor de aanwezigheid van onze voorouders, die 30.000 tot 40.000 jaar geleden(!) leefden?

Stenen gereedschappen

En toch hebben onderzoekers dat bewijs gevonden. Op een plek die aangeduid wordt als Nwya Devu en zo’n 4600 meter boven zeeniveau ligt, troffen onderzoekers verschillende stenen gereedschappen aan. De gereedschappen zouden tussen de 30.000 en 40.000 jaar oud zijn en getuigen van de aanwezigheid van mensen of mensachtigen. Het is het oudste bewijs voor de aanwezigheid van onze voorouders dat tot op heden op het Tibetaanse Hoogland is aangetroffen. Bovendien hebben onderzoekers nog nooit zulke oude sporen van mens(achtig)en op zo’n grote hoogte aangetroffen. De vondsten stoten vondsten die in het Hoogland van Bolivia – op zo’n 4480 meter hoogte – zijn gedaan en ervan getuigen dat mensen hier 12.000 jaar geleden aanwezig waren, ruimschoots van de troon.

Barre omstandigheden

Dat onze voorouders zich tussen de 30.000 en 40.000 jaar geleden reeds wisten te redden op de Tibetaanse hoogvlakte is zoals gezegd opmerkelijk. Op deze grote hoogte is het niet alleen heel koud; er zit ook minder zuurstof in de lucht. Bovendien valt er nauwelijks regen. Het is dan ook een uitdagende plek om te wonen. Archeologische vondsten onderschrijven dat. Tot voor kort waren de oudste sporen van mensen die op het Tibetaans Hoogland werden aangetroffen hooguit zo’n 12.000 jaar oud. En alleen aan de randen van het Hoogland werden aanzienlijk oudere sporen – tot zo’n 2.58 miljoen jaar – aangetroffen.

Maar de nieuwe studie zet alles op zijn kop door aan te tonen dat het Tibetaans Hoogland mogelijk 40.000 jaar geleden al bewoond was. Het zet je natuurlijk aan het denken; wie waren de mensen die zich hier onder barre omstandigheden wisten te redden? Het kunnen natuurlijk moderne mensen zijn geweest. Maar ook de Denisova-mensen lijken een kanshebber. Een paar jaar geleden wees onderzoek nog uit dat moderne Tibetanen zich aan een leven op grote hoogte hebben aangepast met behulp van een gen dat afkomstig is van deze uitgestorven mensachtige.