“Baas, volgende week ben ik er twee dagen niet, want ik word ziek.” Dit klinkt misschien vreemd, maar in de toekomst weet je mogelijk al ruim van tevoren dat je ziek wordt en hoe lang het gaat duren.

Stanford-wetenschappers hebben meer dan twee miljard verschillende metingen verricht bij zestig mensen. Iedere deelnemer droeg een armband met sensoren, waardoor er continu gegevens werden verzameld. De proefpersonen droegen daarnaast een tot acht commercieel verkrijgbare activiteitsmonitors om data te verzamelen, zoals hartslag, hoeveelheid zuurstof in het bloed, huidtemperatuur, aantal stappen gezet, aantal calorieën verbrand, versnelling en zelfs blootstelling aan straling. Ook moesten de proefpersonen regelmatig bloed afgeven en werden de genen geanalyseerd.

“Er zijn ontzettend veel gegevens verzameld”, concludeert professor Eric Topol van het Scripps Instituut. Hij is niet verbonden aan het onderzoek.

Meer dan 250.000 metingen per persoon per dag

Aangezien er dagelijks meer dan 250.000 metingen per persoon zijn verricht, kunnen onderzoekers per persoon zien wanneer bepaalde metingen afwijken van het gemiddelde. Wanneer iemand ziek wordt, is dit mogelijk al vroegtijdig vast te stellen.

Ziekte van Lyme

Een goed voorbeeld is het verhaal van professor Michael Snyder, hoofdauteur van het paper en deelnemer aan het onderzoek. Snyder reisde vorig jaar met een vliegtuig naar Noorwegen. Tijdens de vlucht ontdekte hij dat zijn hartslag en de hoeveelheid zuurstof in het bloed afweken van de normale waarden. Hoewel deze waarden sowieso bij iedereen afwijken tijdens het begin van een vlucht, horen ze gedurende de vlucht te herstellen. Dit gebeurde niet bij Snyder. Wat blijkt nu: Snyder was twee weken voor de vlucht gebeten door een teek en kreeg hierdoor de ziekte van Lyme. De draagbare biosensoren merkten veranderingen in het lichaam op, lang voordat hij zichzelf ziek voelde.

Meer sensoren in de auto dan op ons lichaam

Het is slechts het topje van de ijsberg. “We hebben meer sensoren in onze auto dan op ons lichaam”, concludeert Snyder. “In de toekomst zijn de rollen omgedraaid.” Dit betekent dat sensoren 24/7 in de gaten houden hoe mensen zich voelen en kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren. Hierdoor kan er vroegtijdig worden ingegrepen. Denk er eens over na hoeveel levens er verlengd kunnen worden wanneer we direct een notificatie op onze telefoon krijgen wanneer er een bloedpropje vormt of bij de eerste tekenen van de vorming van een tumor.

Nu is het bovenstaande verhaal nog toekomstmuziek, maar mede dankzij het onderzoek van Snyder en zijn collega’s komt deze toekomst wel dichterbij.