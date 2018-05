Dit is niet best.

Voor het eerst hebben onderzoekers berekend in hoeverre toerisme een bijdrage levert aan de uitstoot van broeikasgassen. En de resultaten zijn behoorlijk schokkend. Toerisme blijkt niet alleen een sterk onderschatte, maar tevens groeiende bron van broeikasgassen te zijn.

Data

Voor dit onderzoek bestudeerden de wetenschappers data van 189 landen. Het grootste deel van de uitstoot bleek daarbij veroorzaakt te worden door binnenlandse vluchten. De onderzoekers konden daarbij geen onderscheid maken tussen zaken- en vakantiereizen.

Luchtvaart

Eén van de belangrijkste bronnen van uitstoot binnen de toeristische branche is de luchtvaart. Maar de onderzoekers keken veel verder dan transport alleen. Zo werd er bijvoorbeeld ook gekeken naar de uitstoot die ontstaat bij het produceren van souvenirs. En wanneer ze alles bij elkaar optelden, bleek toerisme verantwoordelijk te zijn voor bijna 10% van de totale uitstoot van broeikasgassen. Het betekent dat toerisme een tot wel vier keer grotere bijdrage levert aan het klimaatprobleem dan gedacht. De studie onthult bovendien een tekortkoming binnen het Parijse klimaatakkoord waarin over bijvoorbeeld luchtvaart niet gerept wordt.

VS, China en India

De onderzoekers zoomen in hun studie ook in op individuele landen. Daaruit blijkt dat de VS op het gebied van toerisme één van de grootste vervuilers is. China staat op twee en wordt gevolgd door Duitsland en India.

Toename

Met name in landen als China en India neemt de aan toerisme gerelateerde uitstoot sterk toe. Het is goed te verklaren; mensen krijgen het in deze landen steeds beter en naarmate het inkomen stijgt, gaan mensen vaker op vakantie. De onderzoeker benadrukken dan ook keer op keer dat de aan toerisme gerelateerde uitstoot een groeiend probleem is. Tussen 2009 en 2013 nam de uitstoot toe van 3,9 tot 4,5 gigaton CO2-e.

Maatregelen

Dit groeiende probleem moet aan banden worden gelegd. Wat dat betreft komen de onderzoekers in hun paper met een paar aanbevelingen. De tip om minder te vliegen, voel je natuurlijk op je klompen aankomen. Daarnaast vinden de onderzoekers dat er nagedacht moet worden over een CO2-belasting of CO2-compensatie (zie kader) voor toeristen.

Bij CO2-compensatie betaal je bijvoorbeeld – afhankelijk van het aantal kilometers dat je aflegt – wat meer voor je vliegreis. Dat extra geld wordt ingezet om projecten te steunen die goed zijn voor het klimaat, zoals het aanplanten van bossen of de bouw van windmolens.

Daarnaast komen de onderzoekers ook met aanbevelingen voor toekomstig klimaatoverleg op internationaal niveau. “Aangezien het toerisme naar verwachting sneller gaat groeien dan veel andere economische sectoren zou de internationale gemeenschap moeten overwegen om deze sector mee te nemen in de klimaatafspraken, zoals het Parijse klimaatakkoord, door internationale vluchten aan specifieke landen te koppelen,” stelt onderzoeker Ya-Yen Sun.

Ironische genoeg zijn populaire toeristische bestemmingen vaak ook de gebieden die het hardst getroffen worden door klimaatverandering. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan de Malediven (die te maken hebben met zeespiegelstijging) en Australië (waar het beroemde Great Barrier Reef het onderspit dreigt te delven door opwarmend zeewater). Maar ook aan populaire ski-gebieden die steeds verder opwarmen.