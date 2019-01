Onderzoekers ontdekken dat de tomaat alles in zich heeft om capsaïcine te produceren.

Capsaïcine geeft rode pepers een pittige smaak. De stof doet dat door specifieke zenuwcellen in de tong te activeren. Het gaat dan om zenuwcellen die bij het brein melding maken van een door hitte of warmte veroorzaakte pijn. Het verklaart waarom een klein stukje van een rode peper je al het gevoel kan geven dat je tong in brand staat. Het eten van een onschuldige tomaat is doorgaans dan ook vele malen prettiger dan het nuttigen van een rode peper. Maar daar kan weleens verandering in komen. In het blad Trends in Plant Science wijzen onderzoekers ons erop dat tomaten alles in zich hebben om ook capsaïcine te produceren en het met de huidige gentechniek mogelijk moet zijn om tomaten ook daadwerkelijk tot productie van deze stof over te laten gaan.

Pepperspray

Het zou zomaar kunnen leiden tot een nieuwe culinaire ervaring: tomaten met de kick van rode pepers. Maar dat is niet direct waar de onderzoekers op uit zijn. Ze zien de genetisch aangepaste pittige tomaat vooral als een gemakkelijkere manier om capsaïcine op grote schaal te produceren. Ze wijzen er daarbij op dat capsaïcine niet alleen nuttig is in bepaalde gerechten, maar ook een antibacteriële werking heeft en gebruikt wordt in onder meer pijnstillers en pepperspray.

Familie

Dat de tomaat over de genen beschikt om capsaïcine te produceren, is niet heel verrassend. Heel in de verte is de beroemde groente namelijk nog verwant aan de chilipeper; ze hebben een gemeenschappelijke voorouder die zo’n 19 miljoen jaar geleden op aarde te vinden was en delen nog behoorlijk wat DNA. Hoewel de tomaat wel de genen heeft om capsaïcine voort te brengen, mist deze op dit moment de benodigde mechanismen om die genen te activeren. Maar daarbij kunnen moderne gentechnieken dus helpen. “In theorie kun je die genen gebruiken om capsaïcine in tomaten te produceren,” aldus onderzoeker Agustin Zsögön. Het vereist echter wel wat onderzoek. Zo moet worden uitgezocht welke genen precies geactiveerd moeten worden om de tomaat capsaïcine te laten produceren. “Je kunt bijvoorbeeld alle kandidaat-genen tegelijkertijd activeren en kijken wat er gebeurt en welke stoffen er geproduceerd worden. Dat proberen we nu, samen met nog wat andere methoden.”

De onderzoekers hopen dat hun studie niet alleen leidt tot een gemakkelijkere en goedkopere productie van capsaïcine, maar ook meer inzicht geeft in hoe chilipepers geëvolueerd zijn tot de pittige groente zoals we die vandaag de dag kennen. Tevens sluiten ze niet uit dat hun studie – op lange termijn – leidt tot een uitbreiding van het groente-assortiment in jouw supermarkt.