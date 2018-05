De generaal diende onder farao Seti I en farao Ramses II.

Archeologen ontdekten het graf van de generaal in Saqqara. De tombe is nog niet helemaal blootgelegd, maar opgravingen hebben al wel tal van interessante ontdekkingen opgeleverd. Zo zijn op de muren van de tombe de naam van de generaal aangetroffen: Iwrhya. Volgens de inscripties zou zijn militaire carrière begonnen zijn onder farao Seti I. De hoogst mogelijke rang bereikte hij onder toeziend oog van diens opvolger: Ramses II. Verder staan op de muren ook de namen van de zoon en kleinzoon van Iwrhya vermeld: Yuppa en Hatiay. Duidelijk is dat ook zij allebei dienden in het leger.

Op de muren in de tombe zijn ook een aantal interessante afbeeldingen gevonden die een inkijkje geven in het dagelijkse leven van Iwrhya. Zo is bijvoorbeeld te zien hoe een infanterie-eenheid een met krokodillen gevulde rivier oversteekt. Volgens archeologen speelt deze scène zich af aan de oostelijke grens van Egypte.

Wijn

Daarnaast zijn er ook afbeeldingen aangetroffen die getuigen van de buitenlandse contacten van de generaal. Zo is er bijvoorbeeld een scène die laat zien hoe aangemeerde schepen gevuld met Kanaänitische wijn worden gelost.

Familiegraf

Volgens de onderzoekers wijst de stijl van de afbeeldingen erop dat deze in verschillende tijdperken zijn gemaakt: een deel van de afbeeldingen is onder farao Seti I vervaardigd. Een ander deel onder Ramses II. Aangezien ook de namen van het nageslacht van de generaal vermeld staan, sluiten de onderzoekers niet uit dat het om een familiegraf gaat. Maar daarvan kunnen ze pas zeker zijn als ze menselijke resten vinden. En zover zijn ze nog niet.

De komende tijd zal de tombe verder worden verkend. Grote kans dus dat we binnenkort veel meer over deze generaal – die volgens archeologen mogelijk van buitenlandse afkomst was – horen.