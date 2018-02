Deze dame was heel belangrijk aan het Egyptische hof.

Archeologen ontdekten de tombe in de necropolis van Gizeh, in een gebied waar eerder al graven van verschillende topambtenaren zijn teruggevonden. En ook deze tombe behoort toe aan een topambtenaar: Hetpet. Ze zou het Egyptische hof ten tijde van de vijfde dynastie gediend hebben.

Tekeningen

Het betekent dat haar tombe meer dan 4000 jaar oud is. En toch is deze nog in redelijk goede staat. Op de muren zijn nog talloze (kleurrijke) tekeningen te zien. Verscheidene van deze tekeningen laten Hetpet zien: terwijl ze aan het vissen en jagen is, of terwijl ze achter een groot altaar plaatsneemt, terwijl haar kinderen offers brengen.

Apen

Er zijn twee tekeningen die er echt uitspringen. Beide tekeningen laten een aap zien (dat was in die tijd een veelvoorkomend huisdier). Op de ene tekening is de aap fruit aan het verzamelen. Op de andere danst deze voor een orkest. Vergelijkbare tekeningen van apen zijn in andere tombes ontdekt, zo stelt het Egyptisch Ministerie van Oudheden, dat de vondst bekend maakte. Een aap met fruit is bijvoorbeeld eerder ontdekt in een tombe uit de twaalfde dynastie. Terwijl in een tombe uit het Oude Rijk eerder een afbeelding is aangetroffen waarop een aap danst voor een gitarist.

De vorm van de tombe van Hetpet past keurig in de stijl van de vijfde dynastie. De ingang voert naar een L-vormig altaar. Ook zijn er verschillende plekken waar wierook en offers werden aangeboden. Daarnaast hebben onderzoekers ontdekt dat de tombe ooit waarschijnlijk een standbeeld van Hetpet herbergde, maar dat is tot op heden nog niet teruggevonden. Datzelfde geldt voor de mummie van de topambtenaar.