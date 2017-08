Vanuit 14 Amerikaanse staten is vandaag te zien hoe de maan de zon compleet bedekt. En ook wij kunnen meegenieten.

Helaas is de totale zonsverduistering vanuit ons kikkerlandje niet te zien. Wij moeten het doen met een veel minder spectaculaire gedeeltelijke verduistering. Maar er is ook goed nieuws. Zo is de totale zonsverduistering live te volgen via onder meer NASA TV. De uitzending start om 18.00 uur, maar is vanaf 19.00 uur echt de moeite waard. Dan gaat de verduistering namelijk beginnen.

Ballonnen en vliegtuigen

Behalve beelden vanaf de grond zal NASA ook beelden maken met behulp van meer dan vijftig ballonnen, vliegtuigen en mogelijk zelfs beelden delen die door astronauten in het ISS zijn gemaakt. Dat belooft dus wat!

Huh? Hoe kan de maan het licht van de zon nu tegenhouden? De maan is toch veel kleiner dan de zon? Klopt! Maar de zon is tegelijkertijd ook veel verder van ons verwijderd, waardoor deze kleiner lijkt.

Bijzonder

Maar waarom moet je de moeite nemen om dat schouwspel te volgen? Nou, omdat zo’n totale zonsverduistering heel bijzonder is. Te zien is hoe de maan even exact tussen de zon en de aarde in staat en het licht van de zon een paar minuten tegenhoudt (zie kader). Voor wie nog niet helemaal overtuigd is: wetenschappers hebben met behulp van een supercomputer al beelden gegenereerd die voorspellen hoe de zonsverduistering er vanavond vanuit de VS uit gaat zien. Eén van hun resultaten vind je hier onder. Dat is toch prachtig?

Bovendien is zo’n totale zonsverduistering best uniek. Gemiddeld vindt deze ongeveer elke achttien maanden ergens op aarde plaats. Maar de kans dat je deze vanaf een specifieke locatie kunt zien, is veel kleiner. Zo laat de eerstvolgende totale zonsverduistering die vanuit Nederland zichtbaar is, nog meer dan een eeuw op zich wachten. (En naarmate de tijd verstrijkt, worden zonsverduisteringen alleen maar zeldzamer, om uiteindelijk – over zo’n 600 miljoen jaar – zelfs compleet te verdwijnen.)

Terwijl vele Amerikanen – en liefhebbers die speciaal voor de verduistering naar de VS zijn gereisd – vandaag de eclipsbrilletjes opzetten, houden ook onderzoekers de zonsverduistering nauwlettend in de gaten. Zo is de zonsverduistering het perfecte moment om bepaalde lagen van de corona – de atmosfeer van de zon – in detail te bestuderen, omdat het felle zonlicht kortstondig gedimd wordt.