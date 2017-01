Om januari te overleven starten veel mensen al met het plannen van hun zomervakantie. Mogen wij je een tip geven? Zorg dat je op 21 augustus in de VS bent.

Op 21 augustus 2017 is er voor het eerst sinds 1979 een totale zonsverduistering te zien vanaf het vasteland van de Verenigde Staten. En niet vanuit een, twee of drie staten. Nee, vanuit twaalf staten van de oostkust tot de westkust.

Tijdens een zonsverduistering staat de maan tussen de zon en de aarde, waardoor het licht van de zon wordt tegengehouden. Dit past precies, omdat de zon 400 keer breder is dan de maan, maar ook 400 keer verder van ons is verwijderd dan onze nabije satelliet. Daardoor lijken de maan en de zon ongeveer even groot vanaf de aarde.

Zeldzaam

Een totale zonsverduistering is vrij zeldzaam. In Nederland vindt de eerstvolgende totale zonsverduistering pas in het jaar 2135 plaats. Belgen moet nog zeven jaar langer wachten. Wil je er dus ooit één in het echt zien, dan zul je moeten reizen.

Van Oregon tot South Carolina

Het 113 kilometer brede pad trekt op 21 augustus door de staten Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, North Carolina en South Carolina. De totale zonsverduistering is het langst te zien in Carbondale (Illinois): twee minuten en veertig seconden.

Overnacht in Nashville, St. Louis of Kansas City

Als je een roadtrip plant, zorg dan dat je op 20 augustus incheckt bij een hotel in Salem, Boise, Casper, Omaha, Kansas City, St. Louis, Nashville, Athens of Charleston. Je hoeft dan op 21 augustus niet (of nauwelijks) te reizen, want deze steden vallen (bijna) binnen de baan van de eclips. Je kunt de reis zelf plannen of een georganiseerde eclipsreis maken. Als je niet te veel geld wilt betalen en meer wil doen dan alleen de eclips zien, raden we aan om de reis zelf te plannen.

In de onderstaande video van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie is de route te zien:



Meest gefotografeerde eclips ooit

Ook voor wetenschappers is deze zonsverduistering bijzonder. De verwachting is dat dit de meest gefotografeerde eclips ooit gaat zijn. Wij kijken vooral uit naar de foto’s van de totale verduistering, waarop de corona – de buitenste atmosfeer van de zon – als een krans om het silhouet van de maan valt.

Ga jij op 21 augustus?

Ga je naar de VS om op 21 augustus de eclips te observeren? Mail ons dan ook even, want graag plaatsen we die week jouw ervaringen op Scientias.nl. En vergeet niet een eclipsbrilletje mee te nemen. Dan kun je immers veilig naar de zon turen.