Hayabusa2 heeft de lander gelost.

Lander Minerva-II1 is onderweg naar het oppervlak van planetoïde Ryugu. Ruimtesonde Hayabusa2 heeft de lander met aan boord twee springende robotjes die het oppervlak van de planetoïde gaan verkennen, gelost. Het wachten is nu op een signaal van Minerva-II1.

Contact

Het contact met de lander viel vanmiddag weg. Volgens JAXA heeft dit waarschijnlijk te maken met de rotatie van de planetoïde. Zo tweet JAXA:

[MINERVA-II1] Communication with MINERVA-II1 has currently stopped. This is probably due to the rotation to Ryugu, and MINERVA-II1 is now on the far side of the asteroid. We are currently working to confirm if there are images capturing the MINERVA-II1 landing. #asteroidlanding — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 21 september 2018

Afdaling

Ruimtesonde Hayabusa2 begon gisteren aan zijn afdaling. En stapje voor stapje kwam het oppervlak van Ryugu dichterbij. Vanochtend vroeg was Hayabusa2 nog maar 80 meter van de grond verwijderd. JAXA gaf vervolgens dit prachtige beeld vrij van de schaduw van de sonde op het oppervlak van de planetoïde:

MINERVA-II1

MINERVA-II1 bestaat uit twee verschillende rovers – Rover 1A en Rover 1B. De rovers zullen zich al springend over het oppervlak van Ryugu verplaatsen. De twee rovers hebben een hexagonale vorm. Daarnaast hebben ze een diameter van 18 cm, een hoogte van 7 cm en wegen ze elk zo’n 1,1 kilo. Op rover 1A zitten vier camera’s gemonteerd, op rover 1B drie. Deze camera’s zullen worden ingezet om Ryugu zo goed mogelijk op beeld vast te leggen.

Bijzonder

“Hayabusa2 is een ongelofelijke missie. Ik ben blij dat de landing bijna daar is!” zegt onderzoeker Jonti Horner. “Het is ontzettend bijzonder dat we in staat zijn om naar een kleine planetoïde als Ryugu te vliegen, eromheen kunnen cirkelen en vervolgens ook nog rovers op het oppervlak kunnen zetten om het van dichtbij te bestuderen.”

Doel

Het doel van de missie is om gegevens te verzamelen over de planetoïde, die zullen helpen om ons eigen zonnestelsel beter te begrijpen. Zo hopen de onderzoekers dat we meer te weten zullen komen over de vorming van het zonnestelsel en hoe het zich heeft kunnen ontwikkelen tot de huidige staat.

Rovers

De rovers die op Ryugu worden gezet, zullen ongerept materiaal uit de grond opgraven. Om dit voor elkaar te krijgen, zijn de Japanners van plan om de planetoïde te bombarderen. Zo zal er een object naar het oppervlak gegooid worden om een krater te genereren. Vervolgens zal het materiaal dat hiermee blootgelegd wordt, aan boord opgeslagen worden en in december 2020 mee terug naar de aarde genomen worden. Hier zal het worden onderzocht in de hoop dat er geheimen over de vroegste dagen van ons zonnestelsel ontsluierd zullen worden.

Of de lander met de twee robots goed en wel aan gaat komen op Ryugu is nog even spannend. Stay tuned!