De exoplaneet TRAPPIST-1h draait iedere 18,77 dagen om zijn moederster TRAPPIST-1. Toch is de baan nog steeds te groot, want het is ijskoud op deze exoplaneet.

Dit heeft ermee te maken dat TRAPPIST-1 een koude dwergster is. De ster is maar iets groter dan Jupiter en geeft minder warmte en licht af dan onze eigen zon. Planeten moeten dus dicht om de ster draaien om genoeg op te warmen. Hoewel de andere zes exoplaneten daar wel in slagen, heeft de buitenste exoplaneet – TRAPPIST-1h – het toch moeilijk.

Geen verrassingen

Wetenschappers hebben de Kepler-telescoop gebruikt om meer te weten te komen over TRAPPIST-1h en publiceerden gisteren een paper in het wetenschappelijke vakblad Nature Astronomy. “TRAPPIST-1h is precies waar ons team de exoplaneet had verwacht”, zegt onderzoeker Rodrigo Luger van de universiteit van Washington. “Er zijn altijd wel verrassingen, maar dat geldt dus niet voor deze wereld. De theoretische onderbouwing komt exact overeen met onze observaties.”

Resonantie

Het TRAPPIST-1-systeem is een bijzonder planetair systeem, omdat de zeven exoplaneten in resonantie zijn met elkaar. Dit betekent dat de verhouding tussen de omlooptijden is uit te drukken in gehele getallen (bijvoorbeeld 5:3 of 3:2). “Deze resonanties zijn zelfsturend”, zegt Luger. “Als een planeet zich niet aan de regels houdt en er sprake is van een koerswijziging, dan duwen de andere planeten het object weer terug. Het is lastig om te ontsnappen.”

Ooit warm?

Mogelijk zijn de verschillende planeten gemigreerd naar de huidige plekken om TRAPPIST-1. Dit betekent dat het mogelijk is dat TRAPPIST-1h is verhuisd van een relatief warme zone naar een kouder gedeelte. Momenteel is de temperatuur op TRAPPIST-1h zo’n -100 graden Celsius, maar dat was ooit dus anders toen de ster TRAPPIST-1 jonger en feller was. “De planeet was ooit misschien wel bewoonbaar, maar is later bevroren”, zegt Luger. “Dat is interessant om later te onderzoeken.”