De beelden onthullen weer ietsje meer over een walvisachtige die zich bijna nooit laat zien.

Spitssnuitdolfijnen zijn de op één na grootste familie onder de walvisachtigen. De familie telt – voor zover we nu weten – zo’n 22 soorten. Veel van deze soorten kennen we echter nauwelijks. Dat komt doordat spitssnuitdolfijnen vaak op grote diepte en ver uit de kust leven. Ze kunnen wel drie kilometer diep duiken en komen slechts zelden aan het oppervlak: zo’n 92 procent van hun tijd brengen ze onder water door. De spitssnuitdolfijnen laten zich ook niet – zoals de beroemde dolfijn – verleiden tot acrobatische trucjes of het volgen van boten.

True’s spitssnuitdolfijn

True’s spitssnuitdolfijn vormt hierop geen uitzondering. De soort wordt zelden gespot. We weten dan ook niet goed waar deze leeft en hoeveel exemplaren er nog in de oceanen rondwaren. Een nieuw onderzoek naar True’s spitssnuitdolfijnen schept nu echter iets meer duidelijkheid over de soort. In het blad PeerJ presenteren onderzoekers onder meer de eerste onder water gemaakte beelden van de soort. Te zien is hoe drie volwassen (of bijna volwassen) spitssnuitdolfijnen rondzwemmen. Onduidelijk is nog hoe sociaal True’s spitssnuitdolfijnen zijn, maar de beelden suggereren dat de dolfijnen hun duiken op elkaar afstemmen.

Kalf

Het filmpje is niet de enige primeur in het paper. Tevens presenteren de onderzoekers een foto van een jonge True’s spitssnuitdolfijn.

Azoren

True’s spitssnuitdolfijnen zijn eerder in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan, maar ook op het zuidelijk halfrond aangetroffen. In het paper schrijven de onderzoekers dat we de soort echter ook nabij de Azoren en Canarische Eilanden kunnen vinden.

De onderzoekers bestudeerden tevens de resten van een gestrande True’s spitssnuitdolfijn. Deze dolfijn bleek een heel ander kleurenpatroon te hebben dan eerder gespotte True’s spitssnuitdolfijnen.

Het onderzoek levert al met al een schat aan informatie op over de spitssnuitdolfijn. Bovendien biedt het handvaten voor vervolgonderzoek. Zo wijzen de onderzoekers erop dat de diepe wateren nabij de Azoren en Canarische Eilanden waarin de True’s spitssnuitdolfijnen zijn aangetroffen relatief dicht bij de kust liggen. Daarmee zijn het uitstekende locaties om de dolfijnen te observeren.