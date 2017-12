En daarna pas is Mars aan de beurt.

Zijn voorganger Barack Obama wilde dat NASA nog voor 2030 mensen op Mars zou zetten. Maar president Donald Trump gooit het over een andere boeg. In een nieuw Space Policy Directive geeft hij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie officieel opdracht om zich éérst op de maan te richten.

En daarmee lijkt het eigenlijk nauwelijks nog denkbaar dat NASA voor 2030 een bemande missie naar Mars op poten weet te zetten. Want zelfs een bemande missie naar de maan zal er hoogstwaarschijnlijk pas halverwege het volgende decennium inzitten, aangezien er nog volop gewerkt wordt aan NASA’s nieuwe ruimtesonde en raketsysteem: Orion en SLS.

Haalbaar

Ergens zou je kunnen stellen dat Trump heel reëel is. Want Obama’s plan om voor 2030 naar Mars te gaan, was tamelijk ambitieus. Niet alleen technologisch, maar zeker ook financieel. Trump wil dan ook dat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie zich weer op “haalbare doelen” richt. En dan is de maan toch net wat aantrekkelijker dan het verre Mars. Daarmee doet Trump in eigen ogen zeker geen stap terug, want de missie naar de maan blijft de opmaat naar een missie naar Mars. “De instructie die ik vandaag onderteken, zal ervoor zorgen dat het Amerikaanse ruimtevaartprogramma weer gericht is op verkenning en ontdekking,” aldus Trump. “Het is een belangrijke stap om Amerikaanse astronauten voor het eerst sinds 1972 weer op de maan te zetten (…) Dit keer zullen we niet alleen onze vlag plaatsen, maar de grondslag leggen voor een eventuele missie naar Mars en misschien op een dag zelfs vele werelden daar voorbij.”

Geld

Het klinkt natuurlijk fantastisch. Maar hoe dan? Orion en SLS worden gebouwd met verre ruimtemissies in het achterhoofd, maar kunnen ook gebruikt worden voor missies naar de maan. In dat opzicht is een missie naar de maan in het volgende decennium – Orion en SLS zullen naar verwachting in 2023 voor het eerst mensen gaan vervoeren – mogelijk. Maar het vereist wel dat Trump zijn portemonnee trekt. Want NASA heeft al behoorlijk wat moeite om de broek op te houden en een maanmissie kost geld. Heel veel geld.

Met het oog daarop lijkt het niet aannemelijk dat NASA die maanmissie helemaal op eigen houtje gaat uitkristalliseren en uitvoeren. In een verklaring schrijft het Witte Huis dat de maan ook interessant is voor internationale partners (bijvoorbeeld Russische en Europese ruimtevaartorganisaties) en binnen bereik komt van de private ruimtevaartbedrijven. “De VS zal samen met andere naties en de private industrie werken aan de terugkeer van astronauten op de maan,” zo is in de verklaring te lezen. En met dat alles heeft Trump een duidelijk doel voor ogen: van de VS opnieuw de grote leider in de ruimte maken.