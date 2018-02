Dat blijkt uit het nieuwe budgetvoorstel dat de Trump-regering voor NASA heeft opgesteld.

De in het voorstel geventileerde ideeën zijn nog niet definitief: het Amerikaanse Congres kan er nog een beetje aan knutselen. Maar meestal gaat het om kleine aanpassingen.

In het voorstel (zie kader) maakt Trump bekend het komende jaar 19,9 miljard dollar in de Amerikaanse ruimtevaart te willen stoppen. Een groot deel ervan – zo’n 10,5 miljard – moet ten goede komen aan onderzoek gericht op een bemande missie naar de maan en – in een later stadium – Mars en andere bestemmingen.

2023

En daarmee wordt de focus van NASA officieel verlegd; de vorige Amerikaanse president richtte zich op een bemande missie naar Mars, maar Trump heeft zijn zinnen op de maan gezet. Maar dat gaat tijdens zijn regeerperiode niet meer lukken, zo blijkt ook uit het voorstel; Trump zet in op een bemande maanmissie in 2023. Dat duurt dus nog even. Heel gek is dat niet; zowel de raket als het ruimtevaartuig waarmee de Amerikanen de maan kunnen bezoeken, zijn nog in aanbouw. Naar verwachting zullen die raket (SLS) en het ruimtevaartuig (Orion) pas in 2020 voor het eerst samen het luchtruim kiezen. Dat wordt een onbemande testvlucht. Als die volgens het boekje gaat, zal een bemande testvlucht gepland moeten worden. En daarna kunnen de Amerikanen in feite pas na gaan denken over een bemande missie naar de maan. Met dat in het achterhoofd is 2023 misschien nog behoorlijk ambitieus.

Rond de maan vliegen

Overigens moet je bij zo’n bemande maanmissie niet direct denken aan een maanlanding. Tegen 2023 zullen de Amerikanen in het gunstigste geval in staat zijn om mensen rond de maan te laten vliegen. Een maanlanding wordt pas mogelijk als er ook een maanlander wordt ontwikkeld en dat gaat voor 2023 niet meer lukken.

ISS

Hoewel er in het voorstel veelvuldig over de maan wordt gerept, staan er natuurlijk nog veel meer plannen in. Zo bevestigt het voorstel eerdere geruchten die stelden dat Trump het internationale ruimtestation wil privatiseren. Op dit moment wordt het ruimtestation nog grotendeels door de Amerikanen bekostigd, maar dat gaat veranderen; in 2025 gaat de geldkraan dicht. Dat hoeft niet het einde van het ISS te betekenen: de Amerikanen hopen dat commerciële partijen bereid zijn in het ruimtestation te investeren en het nog een paar jaar in de lucht te houden. Ook NASA is daarbij gebaat: de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie zou dan ook na 2025 – tegen betaling – nog gebruik kunnen maken van het ruimtestation voor het uitvoeren van experimenten en testen van nieuwe technologieën (bijvoorbeeld voor gebruik op de maan of Mars).

Lunar Orbital Platform-Gateway

Daarnaast wordt in het voorstel ook gesproken over het oprichten van een Lunar Orbital Platform-Gateway. Je moet dan denken aan een soort ruimtestation nabij de maan dat dienst doet als een springplank voor verre ruimtemissies, bijvoorbeeld naar Mars. Bovendien zet men in op het ontwikkelen van robotische maanlanders die onderzoek kunnen doen op de maan en zo een bijdrage kunnen leveren aan toekomstige bemande missies.

Europa en Mars

Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in lopende projecten. Zo kan ook de volgende Marsrover (die in 2020 gelanceerd wordt) komend jaar op financiering rekenen. Net als de projecten die erop gericht zijn Marsmateriaal naar de aarde te brengen en Europa – de ijzige maan van Jupiter – te verkennen. Ook de bijna voltooide James Webb-telescoop krijgt weer geld toegestopt.

In het budget worden echter ook een aantal projecten geschrapt. Het gaat dan bijvoorbeeld om WFIRST: een ruimtetelescoop die onder meer onderzoek moest doen naar exoplaneten en donkere energie en de eerste directe foto’s van de dichtstbijzijnde exoplaneten moest maken. Ook steekt men in het voorstel een stokje voor de lancering van enkele satellieten die onderzoek zouden gaan doen naar het aardse klimaat. “We kunnen niet alles doen en zoals altijd moesten we lastige keuzes maken,” stelt NASA-baas Robert Lightfoot. Hij is er desalniettemin van overtuigd dat de VS ook met de visie zoals die in het nieuwe voorstel uit de doeken wordt gedaan, de grote leider in de ruimte kan blijven.