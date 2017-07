De planeten zijn veel groter dan Jupiter en draaien in slechts enkele dagen tijd om sterren heen die veel groter en warmer zijn dan de zon.

De planeten hebben de namen MASCARA-1b en MASCARA-2b gekregen. De planeten draaien om enkele van de helderste planeten die aan de hemel staan. “Ook al zijn er al meer dan 1000 sterren met planeetovergangen ontdekt, de meeste daarvan staan ver weg en zijn heel zwak,” vertelt onderzoeker Gilles Otten. “MASCARA-2b is de op één na helderste ster die een planeetovergang van een reuzenplaneet laat zien. Vorige maand is de helderste ontdekt: de transit-survey KELT-9 kaapte die voor onze neus weg. De Kelt-ster is slechts 2 procent helderder.”

MASCARA-1b en MASCARA-2b zijn opgespoord met een instrument dat ontwikkeld is door de Sterrewacht Leiden. Het gaat om de planetenjager MASCARA (Multi-site All Sky CAmeRA). Het instrument zoekt naar planeetovergangen rond de helderste sterren en bestaat uit vijf camera’s met groothoeklenzen die in één keer de hele hemel fotograferen. Sinds 2015 neemt het MASCARA-station op La Palma om de zes seconden een foto en legt zo de helderheid van meer dan 50.000 sterren vast. “Van alle waargenomen sterren zoeken we uit welke regelmatig een klein beetje zwakker zijn, doordat er gezien vanaf de aarde een planeet voorlangs schuift,” vertelt onderzoeker Geert Jan Talens.

In de toekomst zullen we ongetwijfeld meer over MASCARA-1b en MASCARA-2b te weten komen. Het feit dat de planeten rond superheldere sterren draaien, werkt namelijk in ons voordeel. “We kunnen nu dus planeten gaan onderzoeken die zich in zeer extreme omstandigheden bevinden,” vertelt astronoom Ignas Snellen. “De helderheid van de sterren maakt ook allerlei belangrijk vervolgonderzoek mogelijk, zoals het karakteriseren van de atmosferen in veel meer detail dan voor andere planeten mogelijk is.”