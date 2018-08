Ze zijn eetbaar, maar onderzoekers zien ze nog niet snel op het menu verschijnen…

De onderzoekers vonden de twee truffelsoorten op de wortels van een pecannoot-boom in Florida. De nieuwe soorten dragen de naam Tuber brennemanii en Tuber floridanum. Maar wie denkt dat binnenkort de nieuwe truffels op het menu verschijnen, heeft het mis. Want hoewel ze wel eetbaar zijn, zien ze er toch niet zo smakelijk uit.

Geur

De grootste tegenvaller van de nieuwe truffelsoorten is waarschijnlijk de vieze geur. “Vooral één van de twee stinkt behoorlijk,” zegt onderzoeker Matthew Smith. “En op zo’n manier dat je hem nou niet per se wilt eten.” Daarnaast zijn de truffelsoorten klein van stuk, zo zijn ze zo’n 2,5 cm groot.

Dieren

Maar hoewel mensen ze misschien niet zo snel zullen nuttigen, zijn dieren dol op de truffels. Volgens de onderzoekers is dat waarschijnlijk één van de redenen waarom de soorten zo lang onopgemerkt zijn gebleven. Vooral eekhoorns, wilde zwijnen en andere kleine zoogdieren doen zich er te goed aan.

Prijskaartje Pecantruffels hebben in tegenstelling tot de nieuw ontdekte soorten wel een aangename aroma en smaak. Daarom hangt er een behoorlijk prijskaartje aan. Zo worden ze verkocht voor zo’n 160 tot 300 dollar per pond.

Regio’s

Zowel Tuber brennemanii als Tuber floridanum komen voornamelijk voor in pecan boomgaarden in Georgia en Florida in de Verenigde Staten. Daarnaast komt de eerstgenoemde soort ook voor in Minnesota en Iowa. Maar ook buiten de Verenigde Staten zijn sporen van de truffels te vinden. “In Brazilië werd een van de soorten gevonden in een boomgaard,” vertelt hoofdauteur Arthur Grupe. “We vermoeden dat deze soort per ongeluk tussen pecan zaden terecht is gekomen en vanuit de Verenigde Staten verscheept is. Het is een goed voorbeeld van verborgen biodiversiteit.”

Belangrijk

Volgens de onderzoekers zijn de nieuwe truffelsoorten belangrijke ontdekkingen. “Soms is natuurlijke diversiteit lastig te zien, maar dat betekent nog niet dat het er niet is,” zegt Smith. “Er is heel veel dat we nog niet weten over de natuurlijke wereld. Daarom is het behoud ervan zo belangrijk, zodat we het kunnen proberen te gaan begrijpen.”

De onderzoekers publiceerden hun ontdekking in het tijdschrift Mycologia. Ze zijn van plan de nieuwe truffelsoorten beter te bestuderen, om meer te weten te komen over hun relatie met pecantruffels en hoe ze in het wild concurreren met andere truffels.