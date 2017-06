Wetenschappers hebben met de Hubble-ruimtetelescoop ontdekt dat dezelfde exoplaneten toch heel anders kunnen zijn.

Het gaat om de exoplaneten WASP-67 b en HAT-P-38 b. Deze Hete Jupiters draaien om vrijwel dezelfde sterren. Daarnaast is de afstand tot de moederster, de grootte van de planeet en de temperatuur nagenoeg identiek. Toch verschillen de atmosferen.

“Als we naar de twee atmosferen kijken, dan zijn ze juist niet gelijk”, concludeert hoofdonderzoeker Giovanni Bruno van het Space Telescope Science Institute in Baltimore. “Exoplaneet WASP-67 b is namelijk bewolkter dan HAT-P-38 b. Dit ahdden we niet verwacht. We gaan nu uitzoeken waarom de atmosferen zo verschillen.”

Het onderzoeksteam gebruikte het Wide Field Camera 3-instrument om de chemische samenstelling van de planeten vast te stellen. “Wolken hebben invloed op de spectrale signatuur van water, waardoor we de hoeveelheid wolken in de atmosfeer kunnen bepalen”, zegt Bruno. “Het feit dat WAS-67 b meer wolken heeft, zegt iets over het verleden van de planeten. Er is iets in het verleden gebeurd, waardoor de atmosferen niet op elkaar lijken.”

Vandaag de dag draaien de twee exoplaneten iedere 4,5 dagen om hun gele dwergsterren, maar vroeger was dit mogelijk anders. Het kan zijn dat een exoplaneet verder van zijn moederster is geboren en later naar het centrum is gemigreerd. Hierdoor is het mogelijk dat de ene planeet anders is ontstaan dan het andere object. Bruno: “Je kunt zeggen dat hier sprake is van nature versus nurture.” De exoplaneten lijken dan wel ‘genetisch’ op elkaar, maar zijn door hun ‘opvoeding’ beïnvloed.