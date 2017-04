Nieuwe, spectaculaire beelden van de rakettrap die anderhalve week geleden voor de tweede keer heelhuids op aarde landde.

Op 31 maart lanceerde SpaceX voor het eerst een ‘tweedehands’ rakettrap. En dat tweedehandsje landde na de succesvolle lancering opnieuw heelhuids op aarde. En wel op een drijvend zeeplatform. Een nieuw filmpje laat die bijzondere landing nu van heel dicht bij zien.

Indrukwekkend

En dan ben je ongetwijfeld onder de indruk. We hebben het hier tenslotte over een rakettrap die een satelliet in een baan om de aarde heeft geplaatst, vervolgens weer richting de aarde valt en er uiteindelijk in slaagt om op zijn pootjes op een drijvend – en dus bewegend – piepklein zeeplatform te landen. Petje af!

Ietsje goedkoper, alsjeblieft

SpaceX wil de ruimte ontsluiten. En dat betekent dat de kosten van de ruimtevaart omlaag moeten. Eén manier om dat te doen, is het hergebruiken van onderdelen. Normaliter gaan rakettrappen tijdens de lancering verloren. Maar SpaceX toonde herhaaldelijk aan dat het mogelijk is de eerste rakettrap heelhuids op aarde te laten landen en bewees op 31 maart dat het eveneens mogelijk is om die heelhuids gelande rakettrap ook daadwerkelijk opnieuw te lanceren. En vervolgens opnieuw heelhuids te laten landen.

Overigens keerde tijdens de lancering op 31 maart niet alleen de eerste rakettrap heelhuids terug op aarde. Ook de tweede rakettrap is veilig teruggekomen. En zo komen we gaandeweg dichterbij het uiteindelijke einddoel van SpaceX: complete raketten hergebruiken.