Zou rond deze tweede ‘zon’ dan misschien een tweede ‘aarde’ te vinden zijn?

Onze zon is ontstaan in een sterrenhoop die misschien wel duizenden jonge sterren herbergde die allemaal ongeveer tegelijkertijd met onze zon het levenslicht zagen en dezelfde samenstelling hadden. Maar naarmate de tijd verstreek, viel dit enorme ‘gezin’ letterlijk uit elkaar en gingen de sterren elk huns weegs. Inmiddels zijn ze ver van elkaar verwijderd en dat maakt het lastig om de gezinsleden te identificeren. Maar onderzoekers proberen het wel. “Aangezien er niet veel informatie is over het verleden van de zon, kan het bestuderen van deze sterren ons helpen begrijpen waar en onder welke omstandigheden de zon is ontstaan,” legt onderzoeker Vardan Adibekyan uit.

Tweeling

En op jacht naar broertjes en zusjes van de zon hebben Adibekyan en collega’s nu een belangrijke ontdekking gedaan. Ze hebben niet alleen een ster ontdekt die hoogstwaarschijnlijk familie is van onze zon: de ster in kwestie lijkt ook nog eens zoveel op onze zon dat je deze nog het beste aan kunt duiden als een tweelingbroertje.

Het onderzoek

De onderzoekers bestudeerden het spectrum van talloze sterren om op basis daarvan meer te kunnen zeggen over hun chemische samenstelling. Vervolgens pakten ze er de nieuwste data van de Gaia-satelliet bij om de leeftijd en bewegingen van de sterren vast te kunnen stellen. Het resulteert in de ontdekking van HD186302. Het is – net als onze zon – een zogenoemde Type G-hoofdreeksster. En zowel de leeftijd als samenstelling van HD186302 is gelijk aan die van onze zon.

Leven

De zoektocht naar gezinsleden van onze zon is niet alleen van belang als we meer te weten willen komen over onze moederster. De vondst van HD186302 kan ook implicaties hebben voor onze zoektocht naar buitenaards leven. Sommige onderzoekers vermoeden namelijk dat in de sterrenhoop waaruit ook onze zon voortkwam, leven of de ingrediënten voor leven zijn uitgewisseld. “Sommige theoretische berekeningen laten zien dat er een niet te verwaarlozen kans is dat tijdens het Late Heavy Bombardment (een periode waarin het binnenste deel van het zonnestelsel flink wat inslagen te verwerken kreeg, red.) leven vanaf de aarde naar andere planeten of exoplanetaire systemen is verspreid.” En het zou zomaar kunnen dat leven of ingrediënten voor leven gedurende die periode van de aarde zijn weggeslingerd en op eventuele planeten rond HD186302 zijn beland. “Als we geluk hebben en de tweelingbroer van onze zon een planeet heeft en die planeet rotsachtig is en in de leefbare zone staat en ‘besmet’ is met leven afkomstig van de aarde, dan kan het zomaar zijn dat we iets gevonden hebben waar we van droomden: een ‘aarde 2.0’ die cirkelt om een ‘zon 2.0’.”

De onderzoekers hopen op korte termijn te achterhalen of HD186302 planeten bezit. De kans dat ze daarbij op een rotsachtige planeet in de leefbare zone stuiten, lijkt klein. Maar ook de ontdekking van niet-leefbare planeten zou interessant zijn. Al is het alleen maar omdat het ons meer inzicht kan geven over hoe uiteenlopend de planeetvorming rond zonachtige sterren kan zijn.