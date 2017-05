Op de boot rusten buigzame thin-film zonnecellen die nog niet eerder op een zonneboot zijn toegepast.

Studenten van de universiteit Twente hebben de boot zelf ontworpen en gebouwd. Ze werken er al sinds september aan en presenteerden het eindresultaat gisteren.

Zonnecellen

De boot wordt aangedreven door zonne-energie. Op de boot rusten thin-film zonnecellen. Deze zonnecellen onderscheiden zich op verschillende manieren van de zonnecellen die je bijvoorbeeld op huizen ziet. Zo zijn ze veel goedkoper in productie en buigzaam. Het is voor het eerst dat de thin-film zonnecellen op een zonneboot worden toegepast. Ook op zonneauto’s is deze techniek nog niet eerder gebruikt, aldus de studenten.

Vliegen

De boot is zo’n zeven meter lang en weegt slechts 110 kilo. De boot heeft een topsnelheid van 45 kilometer per uur. Zo’n hoge snelheid wordt mogelijk gemaakt door draagvleugels.Dat zijn vleugels die een halve meter onder de romp bevestigd zijn. Ze tillen de romp vanaf een snelheid van 20 kilometer per uur uit het water. De draagvleugels worden elektronisch aangestuurd. Een sensor meet de positie van de boot en op basis daarvan worden de draagvleugels automatisch bijgesteld, zodat de boot stabiel over het water blijft ‘vliegen’.

Race

Volgend weekend krijgt de zonneboot zijn vuurdoop. Dan vindt in Friesland de Eneco Zonnebootrace plaats. De boot moet op dag één dan zo’n 50 kilometer varen door Friese sloten en meren. Op de tweede dag staat onder meer de sprint op het programma. Over twee maanden wacht dan nog het WK in Monaco. De Twentse studenten hopen daar natuurlijk een podiumplek te behalen.

Op het gebied van zonneauto’s gebeurt al een hoop. Maar in de scheepvaart is het op het gebied van duurzaamheid iets rustiger. De studenten willen daar verandering in brengen door te laten zien wat er met huidige technologieën allemaal al bereikt kan worden.