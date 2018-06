En dus kunnen talloze reconstructies waarop hij dat wel doet, de prullenbak in.

Dinosaurussen zoals de beroemde T. rex worden nogal eens angstaanjagend afgebeeld: met een opengesperde bek, bloot vallende tanden en een uitgestoken tong. Dergelijke reconstructies komen echter niet overeen met hoe een angstaanjagende dinosaurus er miljoenen jaren geleden daadwerkelijk uitzag, zo stellen onderzoekers van de universiteit van Texas in het blad PLoS ONE. Dinosaurussen waren namelijk helemaal niet in staat om hun tong uit te steken.

Vergelijken

De onderzoekers trekken die conclusie nadat ze het tongbeen van uitgestorven dinosaurussen, pterosaurussen en alligators vergeleken met het tongbeen en de spieren van moderne vogels en alligators (zie kader).

Tongbeen

Het tongbeen is een botje dat in de meeste dieren steun geeft aan de tong (doordat de tongspieren aan het bot vastzitten). Maar bij vogels kan het botje zelfs tot in het puntje van de tong doorlopen.

Het onderzoek wijst uit dat het tongbeen van de meeste dinosaurussen sterker leek op dat van alligators en krokodillen. En deze dieren hebben een kort en vrij eenvoudig tongbeen dat vastzit aan een tong die weinig mobiel is. Het wijst er dan ook sterk op dat ook dinosaurussen een weinig mobiele tong hadden die ze onmogelijk hoog in de mond konden verheffen, zoals bijvoorbeeld de reconstructie bovenaan dit artikel laat zien. “Bij de meeste uitgestorven dinosaurussen is het tongbeen heel kort,” vertelt onderzoeker Julia Clarke. “En in krokodillen met vergelijkbare korte tongbenen zit de tong helemaal vast aan de onderzijde van de mond.”

Uitzondering

Overigens vormen de dinosaurussen die tot de Ornithischia gerekend kunnen worden – je moet dan denken aan de Triceratops en andere plantenetende dino’s – hierop een uitzondering. Hun tongbeenderen zijn heel complex en mobieler.

Het lijkt misschien een wat ludiek onderzoek; wat doet het ertoe of een dinosaurus zijn tong uit kon steken of niet? Maar het onderzoek vertelt ons veel meer over dinosaurussen dan je op het eerste gezicht misschien denkt. “Er wordt vaak over tongen heen gekeken,” vindt onderzoeker Zhiheng Li. “Maar ze voorzien ons van cruciale inzichten in de levensstijl van uitgestorven dieren.” Zo blijkt uit het onderzoek bijvoorbeeld dat er onder pterosaurussen – vogelachtige dino’s – en levende vogels een grote verscheidenheid aan tongbeenderen is. Het kan er weleens mee te maken hebben dat deze dieren – in tegenstelling tot T. rex – konden vliegen en hun voorpootjes in hebben geruild voor vleugels. “Als je geen handen kunt gebruiken om je prooi te hanteren, wordt de tong veel belangrijker,” denkt Li. “Dat is één van de hypothesen die we geformuleerd hebben.”