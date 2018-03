Dit heb je ongetwijfeld nog nooit eerder gezien.

In het filmpje schitteren twee diepzeehengelvissen, behorende tot de soort Caulophryne jordani. De vissen leven op een diepte van zo’n 800 meter. Dat maakt het lastig om ze in hun natuurlijk habitat te observeren. Pogingen om ze aan het oppervlak te brengen, lopen eveneens vaak op niets uit; de vissen gaan onderweg of kort nadat ze aan het oppervlak gearriveerd zijn, dood.

Paren

Het maakt onderstaand filmpje – gemaakt door Kirsten en Joachim Jakobsen, verbonden aan de Rebikoff Foundation die het via Science Magazine vrijgaven – extra bijzonder. Hier zien we de vissen niet alleen in hun natuurlijk habitat, maar ook nog eens iets doen waarvan we eigenlijk nog nooit getuige zijn geweest. De twee vissen zijn namelijk druk aan het paren.

Daarbij klemt het mannetje – dat veel kleiner is dan het vrouwtje – zich aan zijn partner vast. Het is een voor beiden lucratieve aangelegenheid: terwijl het vrouwtje sperma ontvangt, trakteert ze het mannetje – dat voorgoed met haar en haar bloedvaten verweven is geraakt – op voedingsstoffen.

Filamenten

Wat verder opvalt in het filmpje is dat het vrouwtje en mannetje omringd worden door filamenten die licht lijken te geven. Mogelijk zijn ze bedoeld om bedreigingen in de omgeving waar te nemen, aldus Science Magazine.

Het filmpje is enorm waardevol voor biologen die zoiets ook nog nooit gezien hebben. Maar het roept ook een hoop vragen op en laat maar weer eens zien dat er ook op onze eigen planeet nog genoeg te ontdekken valt.

Over de foto

We moeten ook nog even iets kwijt over de diepzeehengelvis die je helemaal bovenaan dit artikel ziet. De vis (C. jordani) maakt deel uit van de collectie van het Natural History Museum in Londen en springt natuurlijk in het oog vanwege zijn enorme buik. Onderzoekers waren dan ook zeer benieuwd wat erin zat, maar wilden ‘m niet open snijden. In 2013 werd daarom besloten de vis aan een CT-scan te onderwerpen. En wat bleek? Deze vis had een riante laatste maaltijd op: een gigantische vis, zie ook het filmpje hieronder.