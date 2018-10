De octopus – die op duizenden meters diepte leeft – heeft zijn naam te danken aan zijn ‘flaporen’.

Wetenschappers maakten de prachtige beelden van de Dombo-octopus met behulp van een onderwaterrobot (ook wel Remoted Operated Vehicle, of kortweg ROV genoemd). Ze zetten de onderwaterrobot in op de Davidson Seamount, een onderzeese vulkaan in de Stille Oceaan, die zo’n 130 kilometer ten zuidwesten van Monterey (Californië) ligt.

Dombo

Zodra de onderzoekers de Dombo-octopus in het oog krijgen, is de opwinding groot. Zo vaak zien we deze octopussen – die vaak op duizenden meters diepte leven – immers niet zwemmen! De octopus lijkt niet onder de indruk te zijn van de onderwaterrobot en lijkt zelfs een klein showtje weg te geven: na eerst rustig verder te zwemmen, spant hij plots zijn tentakels aan, waardoor zijn schijnbaar slanke achterlijf in volle glorie openklapt.

Broedende octopussen

Dankzij ROVs krijgen we een steeds beter beeld van wat er met name op grote diepte voor bijzonders te vinden is. En het blijkt echt een wereldje op zich te zijn. Wat denk je bijvoorbeeld van de beelden hieronder, die in hetzelfde gebied zijn gemaakt en een broedplaats van octopussen onthullen? Te zien is hoe meer dan een duizend in diepe wateren levende octopussen zich om hun eieren bekommeren.

Holy octopuses, Batman! @EVNautilus came across more than a THOUSAND brooding octopuses when diving in @MBNMS! pic.twitter.com/DHPBBW6HOW — Sanctuaries (NOAA) (@sanctuaries) 25 oktober 2018

Voor wie er geen genoeg van kan krijgen; eerder dit jaar slaagden onderzoekers er voor het eerst in om een pasgeboren Dombo-octopus op film vast te leggen. De beelden onthullen dat de octopussen van jongs af aan gezegend zijn met flinke ‘flaporen’ en dus eigenlijk vanaf het moment dat ze geboren worden al lijken op een soort kruising tussen Dombo het olifantje en een octopus. Nieuwsgierig geworden? Bekijk de – te schattige – beelden hier!