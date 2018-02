Het gaat om tien met elkaar verstrengelde menselijke skeletten die zorgvuldig in een spiraalvorm zijn neergelegd.

Archeologen ontdekten het bijzondere graf in Tlalpan, een district ten zuiden van Mexico-Stad, waar eerder de oudste sporen van een beschaving in het Dal van Mexico zijn ontdekt. Het graf zou zeker 2400 jaar oud zijn, zo maakt het Mexicaanse Nationale Instituut voor Antropologie en Geschiedenis bekend.

Jongvolwassenen

Het graf telt de resten van zo’n tien individuen. Van slechts drie ervan is op dit moment het geslacht bekend: het zou gaan om twee vrouwen en een man. De meeste skeletten zouden toebehoren aan jongvolwassen mensen. Daarnaast is ook het skelet van een kind (tussen de drie en vijf jaar oud) en het skelet van een één maand oude baby teruggevonden.

Spiraal

Wat het graf zo uniek maakt, is de manier waarop de tien mensen ter ruste werden gelegd. Ze zijn stuk voor stuk met elkaar verstrengeld. Zo ligt de hand van het ene skelet op de rug van de ander, en rust het hoofd van een ander skelet weer op de borst van de ander. Zo is uiteindelijk een cirkelvormig graf gecreëerd waarin de lichamen in een spiraalvorm zijn neergelegd (zie de afbeelding hierboven en -onder). “Er is interactie tussen de lichamen,” aldus onderzoeker Lucía López Mejía.

Onduidelijk is op dit moment waaraan de personen zijn overleden. Dat zal uit vervolgonderzoek moeten blijken. Hopelijk wordt dan ook duidelijk waarom de mensen zo zijn neergelegd. Op dit moment gaan de onderzoekers ervan uit dat er een tot op heden onbekend ritueel achter schuilgaat.