Binnen 1 miljoen jaar zal Cressida waarschijnlijk op Desdemona klappen.

De ijsreus Uranus heeft – voor zover we nu weten – zo’n 27 manen. Maantje Cressida is er één van. Het maantje bevindt zich relatief dicht bij Uranus in de buurt en werd in 1986 ontdekt, op beelden die Voyager 2 (je weet wel, die sonde die vandaag een feestje te vieren heeft) maakte. We weten ongeveer hoe groot de maan is en ook de baan van het maantje is bekend. Maar de massa en dichtheid blijven in nevelen gehuld. Tot nu toe dan.

Ringen

Want onderzoekers denken nu een zeer nauwkeurige schatting van de massa en dichtheid te hebben, zo is in dit paper te lezen. De onderzoekers komen tot die schatting nadat ze de η-ring van Uranus bestudeerden. Die ring bleek een beetje verstoord te zijn. En die verstoring wijten de onderzoekers aan Cressida. Het maantje zou met zijn zwaartekracht invloed uitoefenen op de ring. En de omvang van die verstoring verraadt meer over de massa van de maan.

0,86 gram per kubieke centimeter

De massa van de maan wordt door de onderzoekers geschat op 2.5X10^17. En de dichtheid ligt rond de 0,86 gram per kubieke centimeter. Daarmee heeft Cressida een 50% grotere dichtheid dan de binnenste ijsmanen van Saturnus met een vergelijkbare straal. En die relatief hoge dichtheid kan weleens de ondergang van het maantje worden. Want Cressida is niet alleen. In de binnenste regionen van het Uranus-systeem zijn nog veel meer maantjes te vinden en die bevinden zich relatief dicht bij elkaar. En aangezien een hoge dichtheid samenvalt met een grotere aantrekkingskracht, lijkt het een kwestie van tijd voor enkele van deze maantjes te dicht bij elkaar in de buurt komen. Afgaand op de dichtheid van Cressida verwachten de onderzoekers dat dat Cressida over minder dan 1 miljoen jaar gaat overkomen. Het maantje zal waarschijnlijk op Desdemona klappen.

En dat is zeer waarschijnlijk zeker niet de eerste botsing in het Uranus-systeem, zo schrijven de onderzoekers. In het vorige decennium werden al twee stofringen ontdekt (de ν and µ ring) die waarschijnlijk het resultaat zijn van een eerdere botsing tussen twee manen.