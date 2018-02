Mogelijk kan jouw biologische leeftijd met een een simpel urinetestje worden onthuld.

Wanneer iemand naar je leeftijd vraagt, noem je waarschijnlijk het aantal jaren dat sinds jouw geboorte verstreken is. Dat is je chronologische leeftijd. Maar die komt eigenlijk nooit overeen met je biologische leeftijd: de leeftijd die je met het oog op de veroudering van je lichaam hebt. Dat komt doordat elk lichaam op zijn eigen tempo – onder meer onder invloed van genen, levensstijl en de leefomgeving – veroudert.

Urine

Natuurlijk zou je naast die chronologische leeftijd ook graag jouw biologische leeftijd weten. Al is het alleen maar, omdat dat het gemakkelijker maakt om te voorspellen of je vatbaar bent voor aan ouderdom gerelateerde aandoeningen. Maar het vaststellen van de biologische leeftijd is nog niet zo eenvoudig. Een nieuw onderzoek kan daar echter verandering in brengen. Wetenschappers hebben namelijk ontdekt dat onze urine een stofje herbergt dat onze biologische leeftijd verraadt.

Vrije radicalen

Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat de veroudering van ons lichaam mede veroorzaakt wordt door vrije radicalen: bijproducten die ontstaan tijdens een normale stofwisseling. Deze vrije radicalen kunnen beschadigingen (ook wel oxidatie genoemd) veroorzaken aan DNA en RNA. “Naarmate we ouder worden krijgen we in toenemende mate met oxidatieve schade te maken en dus nemen ook de oxidatieve markers (substanties die getuigen van die beschadigingen, red.) toe,” legt onderzoeker Jian-Ping Cai uit. En één van die markers is 8-oxo-7,8-dihydroguanosine (of kortweg 8-oxoGsn). Deze marker ontstaat door oxidatie van een cruciaal molecuul in onze cellen: RNA. En eerder onderzoek heeft aangetoond dat de hoeveelheid 8-oxoGsn in de urine van dieren toeneemt naarmate zij ouder worden.

Experiment

Cai en collega’s zochten uit of dat ook gold voor mensen en bestudeerden daartoe de urine van 1228 Chinezen die tussen de 2 en 90 jaar oud waren. “We ontdekten een van leeftijd afhankelijke toename van 8-oxoGsn in de urine van proefpersonen die 21 jaar of ouder waren. Daarom is 8-oxoGsn in urine een veelbelovende nieuwe marker voor veroudering.”

Het is een belangrijke ontdekking, vindt Cai. “8-oxoGsn in urine kan de werkelijke toestand van onze lichamen beter reflecteren dan onze chronologische leeftijd en kan ons helpen om te voorspellen hoe groot de kans op aan ouderdom gerelateerde ziekten is.” Daarnaast kan de aanpak in de toekomst bijvoorbeeld gebruikt worden om na te gaan welke impact anti-verouderingsbehandelingen op de biologische leeftijd hebben.