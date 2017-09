En besparen in de periode 2001 tot 2020 zo’n 350 miljoen dollar aan ziektekosten.

Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in het blad Bulletin of the World Health Organization. Hun studie richtte zich op de impact van Gavi (dat staat voor Global Alliance for Vaccines and Immunization). Deze organisatie heeft zich in 2000 ten doel gesteld om kinderen in de armste landen ter wereld van de benodigde vaccins te voorzien. Inmiddels zijn 580 miljoen kinderen in 73 arme landen door de inzet van de organisatie gevaccineerd.

De onderzoekers keken naar de impact die een gaandeweg verbeterende dekkingsgraad van tien vaccins had. De vaccins in hun studie werden ingezet om hepatitis B, het humaan papillomavirus, de mazelen, de gele koorts, het rotavirus, de rode hond, Japanse encefalitis en drie bacteriestammen die longontsteking en meningitis veroorzaken, te bestrijden. Met name de vaccins tegen hepatitis B, de mazelen en twee bacteriën die longontsteking en meningitis veroorzaken, bleken grote economische voordelen met zich mee te brengen.

De impact

En dat heeft een enorme impact gehad, zo stellen de onderzoekers. Ze gingen na welke kosten er dankzij de vaccins (zie kader) op korte en op lange termijn niet hoefden te worden gemaakt. Dank bijvoorbeeld aan de kosten die komen kijken bij het behandelen van mensen die aan ziekten lijden die dankzij een vaccin gemakkelijk te voorkomen zijn. Maar ook aan het verlies van productiviteit doordat iemand die ziek is of een zieke in de familie heeft niet of minder in staat is om te werken. “Het bestuderen van de bredere economische en sociale waarde van vaccins laat zien dat er substantiële winst geboekt kan worden met vaccinaties,” stelt onderzoeker Sachiko Ozawa.

820 miljard

Elk van de landen die door Gavi gesteund werden in hun vaccinatieprogramma bleek tot 20202 gemiddeld vijf miljoen dollar minder uit te hoeven geven aan behandelingen van zieken. Dat resulteert in een besparing van zo’n 350 miljoen dollar. Bovendien zullen de vaccins tegen het jaar 2020 naar schatting 20 miljoen kinderlevens hebben gered. Ook zouden door de vaccins in diezelfde periode 500 miljoen minder ziektegevallen te melden zijn en zullen de vaccins tegen 2020 960 miljoen jaren waarin mensen niet konden werken, voorkomen hebben. Als we kijken naar de dankzij vaccins behouden productiviteit, kwaliteit van leven en andere economische en sociale voordelen die de 73 bestudeerde landen uit hun vaccinatieprogramma halen, dan kunnen zij samen tegen 2020 tot wel 820 miljard dollar bespaard hebben.

“Vaccins worden doorgaans beschouwd als één van de meest kosteneffectieve interventies in de volksgezondheid,” stelt Ozawa. En deze studie onderschrijft dat. “Beleidsmakers moeten de volledige economische voordelen die waarschijnlijk het resultaat zullen zijn van de introductie en het blijven gebruiken van een vaccin of vaccinatieprogramma waarderen.”