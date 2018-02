Met aan boord een knalrode Tesla Roadster en…een passagier?

Vanavond om 19.30 uur is het zover. Dan maakt de gloednieuwe Falcon Heavy-raket van SpaceX zijn eerste vlucht. Dat betekent dat we er vanavond getuige van gaan zijn hoe de krachtigste operationele raket van dit moment (zie kader) het luchtruim kiest.

De Falcon Heavy-raket is in staat om 63.800 kilogram aan voorraden in een lage baan rond de aarde te brengen. Daarnaast is deze krachtig genoeg om een lading van zo’n 16.800 kilogram naar Mars of een lading van 3500 kilogram naar Pluto te sturen. Daarmee is het de krachtigste raket die op dit moment in gebruik is; alleen de Saturn V-manaraket en de Russische Energia konden meer vracht vervoeren, maar beide raketten zijn al lang en breed met pensioen.

Naar Mars en de maan

Het wordt ongetwijfeld een spannende lancering. SpaceX-baas Elon Musk liet eerder al weten dat er een goede kans is dat de eerste vlucht van de raket niet helemaal volgens het boekje gaat. We hopen natuurlijk dat hij er helemaal naast zit en de lancering vanavond van een leien dakje gaat. Dat brengt ons namelijk een stuk dichter bij de verre, bemande ruimtereizen waarvoor de Falcon Heavy ontwikkeld is. Met deze raket wil Musk immers mensen op Mars zetten en – mogelijk nog dit jaar – twee ruimtetoeristen rond de maan laten vliegen.

Auto naar Mars

In aanloop naar de lancering van vanavond werd echter al duidelijk dat de raket tijdens zijn eerste vlucht ook geen saaie lading meevoert. “Testvluchten van raketten bevatten normaliter massa-simulaties in de vorm van betonnen of stalen blokken,” liet Musk eerder weten. “Dat lijkt extreem saai (…) en dus besloten we iets ongebruikelijks te doen.” In plaats van betonnen of stalen blokken zal vanavond een rode Tesla Roadster worden gelanceerd.

En ook die auto is niet leeg, zo suggereert een Instagram-post van Musk. Op de foto is te zien dat in de auto een dummy zit die in een gloednieuw SpaceX-ruimtepak is gestoken.

Starman in Red Roadster A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Feb 4, 2018 at 9:50pm PST

Als alles volgens plan gaat, belandt de auto straks in een ovaalvormige baan rond de zon, tussen de baan van de aarde en Mars in. Daar kan de auto in theorie vele jaren vertoeven, zo liet Musk eerder weten. Hij greep de gelegenheid echter ook aan om de verwachtingen te temperen en nogmaals te benadrukken dat de auto tijdens de lancering net zo goed kan exploderen.

Payload will be my midnight cherry Tesla Roadster playing Space Oddity. Destination is Mars orbit. Will be in deep space for a billion years or so if it doesn’t blow up on ascent. — Elon Musk (@elonmusk) 2 december 2017

Dat laatste is toch wel een dingetje. We hebben hier immers te maken met de krachtigste operationele raket van dit moment. Het is een behoorlijk complex monster, dat nog nooit gevlogen heeft. En dus kan het vanavond alle kanten op. En Musk laat geen gelegenheid onbenut om dat te benadrukken.

Falcon Heavy to launch next month from Apollo 11 pad at the Cape. Will have double thrust of next largest rocket. Guaranteed to be exciting, one way or another. — Elon Musk (@elonmusk) 2 december 2017

Boosterraketten

Tegelijkertijd legt SpaceX de lat ook bijzonder hoog voor zichzelf. Zo kondigde het bedrijf eerder deze week aan niet alleen in te zetten op een goede lancering, maar tevens te proberen om drie boosterraketten na lancering weer heelhuids op aarde te laten landen: twee op het vaste land (Cape Canaveral) en eentje op een drijvend platform in de Atlantische Oceaan.

Het moge duidelijk zijn: het wordt nagelbijtend spannend vanavond. Gelukkig hoef je niets te missen. Je kunt de lancering hieronder live volgen. Daarnaast openen we een liveblog waarin we je van minuut tot minuut op de hoogte houden.

En om alvast in de stemming te komen, kunnen we onderstaand filmpje aanbevelen. Het is gemaakt door SpaceX, het bedrijf dat vanavond geschiedenis hoopt te schrijven met een monsterraket die de ruimte kan ontsluiten. Stay tuned!