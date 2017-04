In september is het einde verhaal voor de ruimtesonde en moeten we dus afscheid nemen van dit soort kiekjes.

Cassini maakte de prachtige foto in januari, maar NASA heeft deze nu pas vrijgegeven. De sonde was op het moment dat deze het kiekje maakte zo’n 1 miljoen kilometer van de gasreus verwijderd. Elke pixel vertegenwoordigt een gebied dat zo’n 61 kilometer groot is.

De ringen

Hoewel maar een piepklein randje van Saturnus belicht wordt, domineert de gasreus de foto. Daarnaast springen de prachtige ringen natuurlijk in het oog. De donkere, vrijwel ondoorschijnende ring is de B-ring. Deze ring heeft een hoge dichtheid. Daarboven zie je de veel minder dichte A-ring: de ring laat nog een beetje licht – dat door de gasreus gereflecteerd wordt – door. Net onder de B-ring zie je de C-ring, deze laat bijna al het door Saturnus gereflecteerde licht door. Ook de F-ring – de heldere streep boven de A-ring – is goed zichtbaar.

Laatste fase

Cassini bevindt zich momenteel in de laatste fase van zijn werkzame leven. En de sonde doet het in die periode allesbehalve rustiger aan. Sterker nog: dit is misschien wel het meest opwindende hoofdstuk van de missie. Sinds eind november duikt de sonde elke zeven dagen door nog onverkend gebied aan de buitenrand van de hoofdringen. Dat heeft al spectaculaire foto’s opgeleverd van de ringen en de kleine maantjes die tussen deze ringen verstopt zitten.

En het wordt nog spectaculairder. Later deze maand begint Cassini namelijk aan zijn ‘Grand Finale’. Tijdens dit deel van de missie zal de sonde wolkentoppen van Saturnus tot zo’n 1628 kilometer naderen en herhaaldelijk in het smalle gat tussen Saturnus en zijn ringen duiken. In september komt vervolgens definitief een einde aan een ruimtemissie die al bijna 20 jaar duurt: Cassini zal zich dan in de atmosfeer van de gasreus boren.