Experimenten met resusapen suggereren dat een hydrogel die de zaadleider afsluit en langdurig beschermt tegen zwangerschap, werkt.

Vandaag de dag komt anticonceptie toch nog vaak op het bordje van de vrouw terecht. Zij heeft ook de meeste mogelijkheden als het gaat om anticonceptie. Ze kan onder meer kiezen uit de (prik)pil, het spiraaltje, de morning-afterpil en pessarium. Voor de man zijn er minder opties: het condoom, coïtus interruptus (het zeer onbetrouwbare ‘voor het zingen de kerk uit’) en een vasectomie (een operatie waarbij de zaadleiders worden doorgeknipt).

De ontwikkelaar De hydrogel wordt ontwikkeld door een Amerikaanse non-profitorganisatie die het anticonceptiemiddel – wanneer het veilig en effectief is bevonden – zo snel mogelijk, tegen de laagst mogelijke prijs wereldwijd wil gaan verspreiden. Tegelijkertijd werken ook diverse farmaceutische bedrijven aan nieuwe anticonceptiemiddelen voor de man. Vaak gaat het dan echter om hormonale middelen die de nodige bijwerkingen kunnen hebben.

Belangrijke test

Maar het lijkt er nu op dat de man binnenkort – net als de vrouw – kan beschikken over een niet-hormonale, langdurige, maar niet definitieve manier van anticonceptie. Onderzoekers hebben namelijk een hydrogel ontwikkeld die de zaadleiders blokkeert en zo voorkomt dat sperma vrijkomt. En die hydrogel heeft onlangs een belangrijke test doorstaan. Het anticonceptiemiddel is namelijk met succes getest onder resusapen.

Resusapen

Onderzoekers injecteerden de hydrogel in de zaadleiders van zestien volwassen mannelijke resusapen. Na een week van herstel werden de mannetjes weer in hun groep – met daarin 3 tot 9 vrouwtjes die al eens jongen op de wereld hadden gezet – teruggezet. De mannetjes bleken weinig last te hebben van complicaties (minder dan bij een vasectomie) en er ontstonden meer dan één jaar lang geen zwangerschappen.

Konijnen

Eerder werd de hydrogel al getest onder konijnen. En ook die experimenten verliepen goed. Tijdens deze testen werd tevens aangetoond dat deze vorm van anticonceptie gemakkelijk kan worden opgeheven. Het materiaal wordt dan met een speciale oplossing uit de zaadleiders gespoeld waarna spermacellen weer spoedig hun weg door de zaadleiders weten te vinden. En nu is dus aangetoond dat de aanpak ook werkt onder grotere – meer mensachtige – dieren. Ook niet onbelangrijk is het feit dat nu bewezen is dat de hydrogel weinig complicaties geeft: omringend weefsel reageert nauwelijks op de hydrogel (raakt niet ontstoken) en ook staat er geen grote druk op de zaadleiders (iets wat na een vasectomie wel het geval kan zijn).

Na deze veelbelovende resultaten is het tijd voor de volgende stap: een klinisch onderzoek onder mensen. Een eerste experiment zal gericht zijn op de effectiviteit van de hydrogel. Vervolgens zal gekeken worden of de hydrogel ook bij mensen weer weg kan worden genomen en of het sperma daarna weer vrijelijk door de zaadleider kan bewegen.