De planeet – Wolf 503b – is twee keer zo groot als de aarde.

Canadese onderzoekers ontdekten de planeet – die om meerdere redenen zeer veelbelovend is – met behulp van ruimtetelescoop Kepler. Deze ruimtetelescoop staart langdurig naar sterren in de hoop er getuige van te zijn dat de helderheid van die sterren periodiek afneemt. Zo’n regelmatige afname in de helderheid kan er namelijk op wijzen dat rond die ster een planeet cirkelt die af en toe tussen Kepler en de ster in staat en een deel van het sterlicht tegenhoudt. In mei kwam er een nieuwe lading Kepler-data beschikbaar en in die data vonden onderzoekers het signaal van Wolf 503b.

Wolf 503b

De planeet bevindt zich op ongeveer 145 lichtjaar afstand van de aarde en doet er slechts zes dagen over om een rondje rond zijn ster te voltooien. Dat laatste betekent dat de planeet zeer dicht bij de ster staat: de afstand tussen Wolf 503b en de moederster is ongeveer tien keer kleiner dan de afstand tussen Mercurius en onze zon.

Fulton Gap

Wolf 503b is bijzonder interessant. Dat komt allereerst door de omvang van de planeet: Wolf 503b is ongeveer twee keer zo groot als de aarde. Eerdere studies hebben aangetoond dat de meeste planeten in onze Melkweg die dicht om hun sterren heen cirkelen ongeveer zo groot zijn als Wolf 503b en qua grootte dus tussen de aarde en Neptunus (vier keer groter dan de aarde) in zitten. Aangezien we planeten met een dergelijke omvang niet in onze Melkweg aantreffen, is onduidelijk of het kleine en rotsachtige superaardes zijn óf een soort mini-Neptunussen. Daarnaast heeft eerder onderzoek uitgewezen dat er opvallend weinig planeten zijn die 1,5 tot 2 keer groter zijn dan de aarde. Zeker in verhouding tot het aantal planeten dat groter of kleiner is dan die 1,5 tot 2 keer de omvang van de aarde. Dat fenomeen wordt ook wel de Fulton Gap genoemd. “Wolf 503b is één van de weinige planeten met een straal die in de buurt komt van de Fulton Gap en een ster heeft die helder genoeg is om gedetailleerder vervolgonderzoek bedoeld om de ware aard van de planeet te achterhalen, mogelijk te maken,” stelt onderzoeker Björn Benneke. “Het voorziet ons van de mogelijkheid om de oorsprong van de Fulton Gap beter te begrijpen en de aard van de intrigerende populatie ‘superaardes’ en ‘sub-Neptunussen’ te verkennen.”

Wat Wolf 503b verder interessant maakt, is dat deze relatief dicht bij de aarde in de buurt staat. Dat maakt het gemakkelijker om de planeet nader te bestuderen en vast te stellen of deze uit gesteente of gas bestaat. Daarnaast kan de in aanbouw zijnde James Webb-telescoop ingezet worden om de eventuele atmosfeer van Wolf 503b te ontleden en met die van planeten in ons zonnestelsel te vergelijken. Vergelijkbare vervolgonderzoeken kunnen zelden worden uitgevoerd onder Kepler-planeten; de meeste van deze planeten cirkelen rond sterren die niet helder genoeg zijn. Vandaar dat we van de meeste door Kepler ontdekte planeten dan ook niet weten waaruit ze zijn opgebouwd en hoe hun atmosfeer eruitziet. Maar Wolf 503b lijkt dus wél bereid die geheimen prijs te geven. “Door de aard van Wolf 503b te onderzoeken, zullen we meer gaan begrijpen van de structuur van planeten nabij de ‘gap’ en in het algemeen meer te weten komen over de diversiteit aan exoplaneten in ons sterrenstelsel,” aldus onderzoeker Merrin Peterson.