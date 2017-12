Exoplaneet GJ436b heeft wel iets weg van een komeet en laat een spoor van waterdamp achter. Maar er nog iets vreemds ontdekt.

GJ436b is ruim dertien jaar geleden ontdekt. De buitenaardse waterwereld heeft een diameter van 50.000 kilometer en is daarmee veel groter dan onze planeet. De exoplaneet draait in 2,5 dagen om zijn moederster GJ436: een ster die ruim twee keer lichter is dan de zon. De moederster en de planeet zijn dertig lichtjaar van ons zonnestelsel verwijderd.

Polaire, elliptische baan

Een internationaal team van wetenschappers heeft nu ontdekt dat de exoplaneet een bijzondere baan heeft. Het object draait namelijk om de polen van zijn moederster. Dit is vreemd, want meestal liggen de planeetbanen op ongeveer hetzelfde vlak als de evenaar van de moederster. Daarnaast is de baan van GJ436b zeer elliptisch. Dit betekent dat de afstand tot de moederster in enkele dagen tijd sterk toeneemt en afneemt. Op het hoogtepunt bedraagt de afstand slechts een paar miljoen kilometer.

“De planeet krijgt hierdoor te maken met extreme krachten”, zegt onderzoeker Vincent Bourrier, hoofdauteur van het paper dat in het wetenschappelijke vakblad Nature is verschenen. “De rode ster zou echter in staat moeten zijn om de baan weer cirkelvormig te maken, maar dat is niet gebeurd.” Hoe kan dit?

Tweede planeet

De onderzoekers vermoeden dat het hoofdstuk nog niet afgesloten kan worden. Wellicht draait er nog een planeet om de rode dwergster GJ436, die ervoor zorgt dat de baan van GJ436b elliptisch blijft. De wetenschappers voorspellen dat de verdampende waterwereld slechts recentelijk naar zijn moederster is geduwd door deze tweede planeet. “Ons volgende doel is om deze mysterieuze exoplaneet te vinden”, sluit Bourrier af.