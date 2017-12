Ze reageren er net zo op als wij mensen.

Tot die opmerkelijke conclusie komt een onderzoeksteam in het blad Annals of Botany. Ze baseren zich op experimenten.

Kruidje-roer-me-niet

De onderzoekers verzamelden een aantal planten die erom bekend staan om in reactie op aanraking te bewegen. Denk bijvoorbeeld aan het kruidje-roer-me-niet. Wanneer je een takje van dit kruid aantikt, vouwen de blaadjes zich samen. Een ander bekend voorbeeld: de Venusvliegenvanger, een vleesetende plant die zijn bladeren dicht klapt zodra er een prooi tussen komt.

Experiment

De onderzoekers verzamelden dus een aantal van dit soort planten, plaatsten ze in een afgesloten ruimte en stelden ze vervolgens bloot aan verschillende soorten verdovingsmiddelen. Bijvoorbeeld di-ethylether, lidocaïne en xenon. Vervolgens keken de onderzoekers in hoeverre de planten nog reageerden op aanraking.

Di-ethylether

Het onderzoek levert verrassende resultaten op. De planten bleken namelijk echt verdoofd te zijn. Zo reageerde het kruidje-roer-me-niet na een uurtje in met voor 15% met di-ethylether gevulde lucht te hebben gestaan, helemaal niet meer op aanrakingen te reageren. Zodra de onderzoekers de lucht verversten en de di-ethylether dus verdween, kwam de reactie op aanraking geleidelijk aan terug. En zo’n zeven uur nadat de laatste di-ethylether uit de lucht gehaald was, reageerde de plant weer als vanouds.

Venusvliegenvanger

Ook de Venusvliegenvanger bleek vrij gemakkelijk te verdoven met di-ethylether. Na een uurtje in met voor 15% met di-ethylether gevulde lucht te hebben vertoefd, reageerden de bladeren van de plant nergens meer op. Wel herstelde deze plant zich aanzienlijk sneller dan het kruidje-roer-me-niet: vijftien minuten nadat de laatste di-ethylether uit de lucht was gehaald, reageerde de Venusvliegenvanger al weer op aanrakingen.

Het onderzoek kan meer inzicht geven in hoe verdovingsmiddelen werken. Want hoewel ze al heel lang worden toegepast, is nog altijd niet precies bekend hoe deze verschillende middelen – die structureel zo van elkaar verschillen – ervoor zorgen dat mensen (en ook dieren) het bewustzijn verliezen. Dit nieuwe onderzoek suggereert dat de verdovingsmiddelen hetzelfde effect hebben op planten en planten dus heel geschikt zijn om de werking van die verdovingsmiddelen nader te onderzoeken.