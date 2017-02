Ook de Verenigde Arabische Emiraten willen naar de rode planeet. Maar veel haast hebben ze niet…

Minister-president en vicepresident van de Verenigde Arabische Emiraten en emir van Dubai Mohammed bin Rasjid Al Maktoum en plaatsvervangend opperbevelhebber van de strijdkrachten van de Verenigde Arabische Emiraten en kroonprins van Abu Dhabi Mohamed bin Zayed Al Nhyan kondigden het Mars 2117-project deze week aan. Ze hopen dat de Verenigde Arabische Emiraten leidend kunnen gaan zijn in de internationale pogingen om een kolonie op Mars te stichten. De emir van Dubai wijst er daarbij op dat de Verenigde Arabische Emiraten één van de tien landen wereldwijd is die het meest in ruimtevaartonderzoek investeren. En het is nu tijd om dat onderzoek een flinke boost te geven.

Ambitie

“Menselijke ambities kennen geen grenzen,” zo stelt Mohammed bin Rasjid. “En wie kijkt naar de wetenschappelijke doorbraken van deze eeuw gelooft dat we in staat zijn om de belangrijkste menselijke droom te verwezenlijken (…) Mensen neerzetten op andere planeten is al heel lang een droom. Ons doel is dat de Verenigde Arabische Emiraten internationale pogingen om deze droom werkelijkheid te maken, leiden.”

Rustig aan

De Arabieren zijn zeker niet de enigen die dromen van een basis op Mars. Maar ze zijn wel één van de weinigen die er de tijd voor nemen. Het project moet er namelijk tot leiden dat rond 2117 de eerste bewoonde Marskolonie een feit is. Ter vergelijking: Mars One wil in 2032 mensen op Mars zetten, Elon Musk denkt tegen 2022 al de eerste mensen naar de rode planeet te kunnen sturen en NASA denkt over zo’n vijftien jaar mensen in een baan rond Mars te kunnen plaatsen. Overigens is de haalbaarheid van al die wilde plannen nog niet bewezen (zie kader).

Onderzoek

De Arabieren pakken het dus heel anders (lees: rustiger) aan. Ze beginnen op de universiteiten. “Ons eerste doel is het ontwikkelen van ons onderwijssysteem zodat onze kinderen in staat zullen zijn om wetenschappelijk onderzoek in verschillende factoren te leiden,” legt Mohamed bin Zayed Al Nhyan uit. De speerpunten van dat wetenschappelijk onderzoek zijn: het ontwikkelen van een snelle transportmethode van en naar de rode planeet, uitwerken hoe zo’n Marskolonie eruit moet zien en hoe men daar aan voedsel en energie komt. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met internationale onderzoeksinstituten en kunnen ook implicaties hebben voor het leven op aarde, zo benadrukken de Arabieren.

Overigens wil dat niet zeggen dat de Arabieren voorlopig niks op Mars te zoeken hebben. De Verenigde Arabische Emiraten werken namelijk reeds wel aan een concrete onbemande missie naar Mars. Het moet erin resulteren dat een Arabische sonde in 2021 voor het eerst voet op de rode planeet zet.